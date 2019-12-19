LG G6 Avrupa Kasım Ayı Güncellemesi Dağıtılıyor

By
Ahmet Dizdar
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LG G6 Avrupa modeli için sunulan yeni güncellemeyle birlikte güvenlik yaması paketi dağıtıldı. Dağıtılan güncellemeyle birlikte LG G6 Avrupa Kasım ayı güncellemesi sağlandı. Kullanıcılar için yeni Android Yaması ile birlikte Google yamaları yapıldı. Güncelleme, belirtilen bölgeye firma tarafından OTA yoluyla dağıtıldı.

LG G6 Avrupa Kasım Ayı Güvenlik Güncellemesi

LG G6 Avrupa modellerine verilen güvenlik güncellemesiyle birlikte belirtilen modele ufak iyileştirme ve güvenlik yaması sunuldu. Gelen yenilikler haricinde akıllı telefonun güvenlik yaması 1 Kasım 2019 tarihine güncellenmiş olup versiyonu da V30b olarak yenilendi.

  • Android sürümü: 9.0 Pie
  • Yazılım Sürümü: H87030b
  • Android Güvenlik Yaması: 1 Kasım 2019
  • Kernel Sürüm: 3.18.120
  • Yapım NumarasıOPR1.170623.032
  • Dosya Boyutu:
  • KDZ İndirme Linki: H87030b_00_OPEN_EU_OP_1105.kdz
  [H870TR] LG G6 V11e Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

LG G6 Güvenlik Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Telefona gelen güncellemeyi OTA üzerinden gerçekleştirmek için telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etmeniz gerekmetkedir.

Bu güncellemeyi yapmak için bilgisayara ihtiyacınız olacak. Bilgisayarınızda LG Bridge programı ile güncellemeyi yapabilirsiniz. Programla ilgili tüm bilgi için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;

    1. Güncellemeyi yapmadan önce şarjın en az %50 seviyesinde olmasına özen gösterin.
    2. Güncelleme sonrası stabil bir kullanım için hard reset atmanızı öneririz. Bunun için buraya tıklayarak nasıl atılacağını öğrenebilirsiniz.
    3. Hard reset işlemini gerçekleştirmeden önce mutlaka LG Bridge programıyla yedek almayı unutmayın.
    4. Telefon üzerinden gerçekleştireceğiniz güncellemelerde mutlaka wi-fi ağını kullanın.

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18 YORUMLAR

  1. lg şu g6 ya ekran çözünürlüğü düşürme özelliğini bi eklese muhtesem olcak 2 k çözünürlük şarjı sömürüyo,en dandık samsung galaxy s 7 de bıle var ve huawei modellerındede gerçi avrupa modellerınde v30 b pie güncellemesını yayınlayıp turkıyeyı oreoda bekleten lg den çok şey umut edıyoz

    • LG G6 Avrupa modelleri için verilen KDZ dosyasını TR cihazınız için de kullanabilirsiniz. Tek önemli nokta, TR cihazlar için güncelleme dağıtımı gerçekleştiğinde güncellemeyi yapabilmeniz için Oreo sürümünün en yeni nesil versiyonuna dönmeniz gerekecektir.

      • Yıl sonu bilgisini LG firmasının yayınladığı güncelleme tarihlerine göre söylemiştik lakin LG G6 modelleri için henüz aşama tam gerçekleştirilemedi. Türkiye modellerine verilen güncelleme öneminin az olması, ülkemizde bulunan kullanıcılara geç güncelleme desteği olarak yansıyor.

    • Dll hatasında yazan bilgilerin tamamını yorum olarak bırakabilir misiniz? %4 hata sorunu ile ilgili makale oluşturacağım. Dosyaların hepsini hazırlayıp düzenliyorum

      • Error: 0x81000302, pelase
        use latest DLL
        LAP Protocol version in not
        match DLL = 97181936
        Device = 167858208
        AYNEN BÖYLE BİR HATA VERİYOR

      • Tüm kullandığınız uygulamaları ve uygulamalarla bağlantılı olan dosyaları ve sürücüleri kaldırıp baştan temiz kurulum yapın. Tekrar deneyin.

    • Aynı sorunu bende alıyorum sorunun ne olduğunu bilen yok galiba…
      dll ile cihazın sürümü uymuyor diyor…
      çözümü bulan yazsın lütfen…

    • VoLTE özelliğiyle ilgili herhangi bir bilgi maalesef yok. Bilgiye ulaşırsak yazı içerisinde güncelleme yapıp size detaylıca bir yorum vereceğiz.

    • Verilen link üzerinden indireceğiniz KDZ dosyasını kullanarak akıllı telefonunuza son güvenlik yamasına sahip Android 9.0 işletim sistemini güvenle kurabilirsiniz.

  6. Bendeki sanırım avrupa modeli değil. H870 LG TR garantili.. Peki bu güncellemeyi bilgisayar üzerinden kendim yapsam telefon sakata çıkar mı yoksa normal güncellemeyi yapabilir miyim?

    • Olmaz, çünkü bu güncelleme sadece Avrupa modellerine bilgisayar ve telefon üzerinden dağıtılmıştır. Güncellemeyi yapabilmeniz için makale içinde verilen KDZ dosyasını indirip LG UP programını kullanarak yükleyebilirsiniz.

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