LG G6 Avrupa Kasım Ayı Güncellemesi Dağıtılıyor

LG G6 Avrupa modeli için sunulan yeni güncellemeyle birlikte güvenlik yaması paketi dağıtıldı. Dağıtılan güncellemeyle birlikte LG G6 Avrupa Kasım ayı güncellemesi sağlandı. Kullanıcılar için yeni Android Yaması ile birlikte Google yamaları yapıldı. Güncelleme, belirtilen bölgeye firma tarafından OTA yoluyla dağıtıldı.

LG G6 Avrupa Kasım Ayı Güvenlik Güncellemesi

LG G6 Avrupa modellerine verilen güvenlik güncellemesiyle birlikte belirtilen modele ufak iyileştirme ve güvenlik yaması sunuldu. Gelen yenilikler haricinde akıllı telefonun güvenlik yaması 1 Kasım 2019 tarihine güncellenmiş olup versiyonu da V30b olarak yenilendi.

Android sürümü: 9.0 Pie

Yazılım Sürümü: H87030b

Android Güvenlik Yaması: 1 Kasım 2019

1 Kasım 2019 Kernel Sürüm: 3.18.120

3.18.120 Yapım Numarası : OPR1.170623.032

: Dosya Boyutu :

: KDZ İndirme Linki: H87030b_00_OPEN_EU_OP_1105.kdz

LG G6 Güvenlik Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Telefona gelen güncellemeyi OTA üzerinden gerçekleştirmek için telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etmeniz gerekmetkedir.

Bu güncellemeyi yapmak için bilgisayara ihtiyacınız olacak. Bilgisayarınızda LG Bridge programı ile güncellemeyi yapabilirsiniz. Programla ilgili tüm bilgi için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;