LG’nin yeni amiral gemisi LG G6, gerek tasarımları gerekse de teknik donanımlarıyla beraber sevilen akıllı telefon modellerinden biri olmayı başardı. Şimdilerde LG G6+ modeliyle gündemde olan serinin uzun süre kullanımlarıyla beraber bazı küçük hatalarının ortaya çıktığını da söylemek gerekiyor. LG G6 serisinde kullanıcıların yaşadığı sorunlardan birisi de LG G6 Cihaz Çöktü Hatası. Peki bu sorun neden kaynaklanıyor? Nasıl anlaşılır? Çözüm Yolu Nedir? Bakalım.

LG G6 Cihaz Çöktü Hatası Nasıl Anlaşılır?

LG G6 Cihaz Çöktü Hatası, kullanıcıların akıllı telefonlarında aldıkları bir mesaj ile ortaya çıkıyor. Yeni seri akıllı telefonlarınızın kilit ekranını açtığınızda ya da tam tersi olarak ekranı kilitlediğinizde bu sorun ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Sorun yaşanan LG G6 telefonlarda ekranlarda “cihazınız bozuk veya düzgün çalışmayabilir” uyarısı ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu uyarıları gördüğünüzde LG G6 Cihaz Çöktü Hatası yaşıyorsunuz demektir.

LG G6 Cihaz Çöktü Hatası Neden Kaynaklanıyor?

LG G6 Cihaz Çöktü Hatasının çözümü için öncelikle bu hatanın neden kaynaklandığını bilmeniz gerek. Sorunun nedeni LG G6 ile beraber gelen Android Nougat işletim sisteminin doğrulanmış ön yükleme özelliği.

Doğrulanmış ön yükleme özelliği cihazınızın işletim sisteminin hatalara karşı denetlenmesini sağlıyor. Bu sistemde, yüklediğiniz herhangi bir uygulamada yaşanacak olan uyumsuzluk sorunu ya da herhangi bir uygulamada yer alan sistemsel bir hatadan dolayı, doğrulama sorunu yaşandığı için cihaz çöktü hatası ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz.

LG G6 Cihaz Çöktü Hatası Nasıl Çözülür?

LG G6 telefonunuzda böyle bir sorun ile karşılaşırsanız yapmanız gereken işlemler de oldukça basit. Hemen yapılabilecek işlemlerden bahsedelim.