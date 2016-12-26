Mobil dünya kongresinden sonra satışa sunulması beklenen LG G6 daha erken satışa sunulabilir. Geçtiğimiz yıl ve önceki yıllara göre LG, yeni amiral gemilerini genel olarak Mobil Dünya Kongresi tanıtımından sonra satışa sunuyordu. Aldığımız bilgilere göre 2017 yılında piyasaya sürülmesi beklenen LG G6 daha erken satışa sunulacak gibi.

LG G6 Çıkış Tarihi

Geçtiğimiz yıl LG G5 Mobil dünya kongresi sonrası Nisan ayında kullanıcı ile buluştu. Modüler tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken LG G5 en büyük rakibi Samsung Galaxy S7 modelinden sonra satışa sunulmuştu. Bu yıl LG farklı bir pazarlama yöntemi ile daha erken satışa sunmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl satışa sunulacak akıllı telefonlar Samsung Galaxy S8 ve HTC M11 modelleri ile aynı zamanda piyasaya sürüleceği düşünülüyor.

İddialara göre Ocak ayında üretimine başlanacak akıllı telefonun, şubat ayı gibi satışa sunulması bekleniyor. Modüler tasarımdan vazgeçildiği söylenen LG G6’nın yekpare bir tasarım ile karşımıza çıkacağı düşünülüyor.

LG G6 Özellikleri Nasıl Olacak?

Modüler tasarımdan vazgeçeceğini söyleyen LG, yekpare bir yapıda suya dayanıklı bir model üretecek. LG G5 ve LG V20‘de kullanılan çift arka kameranın LG G6‘da daha gelişmiş bir versiyonu ile karşımıza çıkacak. Kablosuz şarj özelliği ve iris tarayıcı ile gelmesi düşünülüyor. Suya dayanıklı olacağı düşünülen akıllı telefonun, bataryasının çıkarılabilir olma ihtimalide biraz zayıf kalıyor. Önümüzdeki günlerde yeni detayların sızacağını ve özellikleri hakkında daha fazla bilginin elimize ulaşacağını söyleyebiliriz.