LG, bu ay sonunda tanıtacağı yeni amiral gemisi LG G6 için yeni isim haklarının tescilini yaptı. 26 Şubat’da Mobil dünya kongresinde tanıtımını yapacağı akıllı telefon için G6 Hybrid, G6 Fit, G6 Sense, G6 Young, G6 Forte, G6 Prix isimlerinin tescil işlemleri için başvuruda bulundu.

Daha önceden hatırlayacağınız üzere LG G4 ve LG G3 modelinde karşımıza çıkan Beat ve Stylus gibi mini modellerinde bulunan düşük işlemci ve ram kapasitesine sahip uygun fiyatlı modeller hazırlıyor. LG geçtiğimiz yıl amiral gemisi modeli LG G5‘in düşük işlemcili modeli olan G5 SE modelini satışa sunmuştu. Bu yılda yine amiral gemisin uygun fiyatlı modellerini raflarda görebiliriz.

LG G6 Compact ve Lite Modelleri

Ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda LG G6 modelinin farklı versiyonları ortaya çıktı. LG yeni amiral gemisi modelin için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan orta segment pazarı içinde mini modeller üretmeye hazırlanıyor. LG önümüzdeki aylarda Compact ve Lite modelerinin tanıtımını yapabilir ve kısa sürede kullanıcı ile buluşturabilir.

Güney Kore’li teknoloji devi sadece bu iki model ile’de sınırlı kalmamış. G6 Hybrid, G6 Fit, G6 Sense, G6 Young, G6 Forte, G6 Prix isimleri ile ilgili olarak da daha önce firmadan başvurular yapılmış durumda. Ancak bu isimlerde birer cihaz mı yoksa aksesuar mı olacak henüz netlik kazanmış değil.