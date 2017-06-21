Üst segment, hatta orta segment akıllı telefonlar için parmak izi sensörleri standart donanımlar haline gelmeye başladı. Birçok seride yer almaya başlayan parmak izi sensörleri, mini farklılıklarla LG G6 akıllı telefonlarında da standart alarak sunulan teknolojilerden bir tanesi. Her ne kadar LG G6 akıllı telefonlarında standart özelliklerden biri olsa da zaman zaman LG G6 akıllı telefonlarının parmak izi sensörlerinde de yavaşlama ya da çalışmama sorunları yaşanabiliyor. Bu gibi bir durumda ise LG G6 Depolanmış Parmak İzi bilgilerini sıfırlamak sorunu çözebiliyor. Peki LG G6 Depolanmış Parmak İzi bilgileri nasıl silinir?

LG G6 Depolanmış Parmak İzi Bilgilerini Silmek İçin Yapılacaklar

LG G6 Depolanmış Parmak İzi bilgileri, cihaza tanımladığınız tüm parmak izlerinin tutulduğu depolama bölümünde tutulmakta. LG G6 Depolanmış Parmak İzi bilgilerini silmek için öncelikle yapmanız gereken işlemler ise şöyle;

İlk aşamada uygulama menüsünden “ ayarlar ” sekmesine giriş yapmanız gerekiyor.

” sekmesine giriş yapmanız gerekiyor. Ardından ayar menüsü içerisinden “ genel ” sekmesine girmeniz gerekecek.

” sekmesine girmeniz gerekecek. Bu sekme üzerinden ise “ Aygıt Yönetimi ” menüsünü göreceksiniz.

” menüsünü göreceksiniz. Aygıt Yönetimi menüsü altında “ Depolama ” bölümlerinin yer aldığını göreceksiniz. Depolama bölümüne giriyoruz.

” bölümlerinin yer aldığını göreceksiniz. Depolama bölümüne giriyoruz. Son olarak “ Dahili Depolama ” kısmına girmeniz gerekiyor. LG G6 Depolanmış Parmak İzi bilgileri dahili depolama alanında bulunuyor.

” kısmına girmeniz gerekiyor. bilgileri dahili depolama alanında bulunuyor. Buradan ön bellek temizleme işlemi için “önbellek verileri” kısmına girip, buradan da temizleme seçeneğine tıklamanız yeterli.

LG G6 Depolanmış Parmak İzi Bilgilerini Sıfırlamak Neden Gereklidir?

LG G6 telefonlarında parmak izi okuma sistemi oldukça seri çalışan bir teknoloji. Daha açık bir şekilde ifade edecek olursak, telefonda çok kısa süre içerisinde parmak izi ile kilit açabiliyorsunuz. Fakat uzun süreli kullanımlarda ve bazı sistemsel sorunlar nedeniyle zaman zaman, parmak izi okuma sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz.

Kilit açılışında tek seferde parmak izini tanımama, parmak izi okuma işleminin uzun sürmesi, açılış ekranında hata ile karşılaşma gibi sorunlar yaşarsanız, bu durumda LG G6 parmak izi bilgilerini silmeniz gerekiyor. Ön belleğin aşırı dolması ve belli başlı sorunların, bu şekilde yeniden parmak izi tanımlamasıyla sistemde yaşanan sorunlarda çözüme kavuşturulabiliyor.