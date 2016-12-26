LG’nin yeni amiral gemisi modeli olacak LG G6, 27 Şubat’ta Mobil Dünya Kongresinde 4 yeni akıllı saat ile birlikte tanıtılabilir.

LG firmasının akıllı saat furyasında en çekici ve en kaliteli saatlerin üretiminde oldukça başarılı olduğunu biliyoruz. Fakat LG akıllı saat piyasasında uzun zamandır görünmemekteydi ve durumun telafisi olarak 4 yeni akıllı saat için tescil başvuru yaparak pazara girmeyi planlıyor.

LG G6 İle Beraber 4 Yeni Akıllı Saat Geliyor

Almış olduğumuz duyumlara göre LG firması Watch Style, Watch Pro, Watch Force, Watch Sole isimli yeni akıllı saatlerinin üretimine hızlı bir şekilde başladı. Her ne kadar cihazlar hakkında daha detaylı bilgi verilmese de başvurulardan edindiğimiz bilgilere dahilinde ‘bileklikler için akıllı telefonlar’ ve ‘akıllı telefonlara veri ileten saatler’ olarak bu cihazları böyle bir adlandırma yaparak tanımlayan LG firması duyumları doğrular nitelikte.

Saatlerin isimlerine göre bazı tahminler yapacak olursak Watch Style’ın muhtemelen Watch Urbane’in daha üst seviyesi olan özel tasarıma sahip bir cihaz olarak karşımıza çıkabilir. Watch Pro ise diğer tüm cihazlardan daha üstün özelliklere ve tasarımlara sahip olacağı görünüyor. Watch Force ise Apple Watch’daki gibi duyarlı bir ekran yapısına sahip olaması bekleniyor. Watch Sole ise herhangi bir akıllı telefona ihtiyaç duymadan manuel olarak da çalışabileceği söyleniyor.