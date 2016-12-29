Son birkaç gündür gündemi değişen LG G6 ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Geçen günlerde görüntüleri sızdırılan modelin modüler tasarımı terk edip yepyeni bir tasarım ile geleceği gündeme oturdu.

Kavisli Ekran ve Cam Tasarım

LG’nin G5 modeliyle ilk defa modüler tasarım kullanması ve metal tasarıma geçmesi olay üstüne olay olarak nitelendirilmişti. LG V20 modelinde ise metal tasarım çizgisini koruyup modüler tasarımdan vazgeçen firmanın LG G6 modelinde modüler tasarımı devam ettirmeyeceği ancak metal tasarımın yerine cam tasarımı kullanacağı gündem konusu oldu.

Ekran tarafında LG G5 ile aynı boyutlarda olması beklenen modelin ekran teknolojisi olarak 2.5D kavisli ekran kullanması bekleniyor. 2.5D kavisli ekran sayesinde çerçevesiz bir görünüme sahip olması beklenen LG G6’nın bu kavisle birlikte ekran/kasa oranını ciddi şekilde arttırması bekleniyor. Alt ve üstten boşlukları kalan ve sanal tuşlarla da ekrandan yemesi kullanıcıları oldukça rahatsız eden durumlar, 2.5D kavisli ekranla çözülecek gibi görülüyor.

Kablosuz Şarj ve Su Geçirmez Özellikleri Olabilir

Samsung firmasının S6 serisi ile birlikte cam tasarıma geçmesi ve S7 modelinde de cam tasarım + su geçirmez özelliği kullanması LG’yi harekete geçirdi ve LG G6 modelinin Samsung amirallerine rakip olup rekabet içinde kalabilmesi için su geçirmez özelliği bulundurması ve kablosuz şarj özelliğine sahip olması bekleniyor. Diğer özellikleri belirtilmeyen modelin ekran boyutunun LG G5’teki gibi 5.3 inç QHD (2560 x 1440p) olması bekleniyor.