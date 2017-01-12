LG’nin yeni amiral gemisi LG G6 önümüzdeki ay görücüye çıkacak. Bu yazımızda LG G6’nın boyut ve tasarımlarını ele alacağız.

LG G6, 1440 X 2880 çözünürlüğünde ve 5.7 inç boyutunda ve QHD+ bir ekrana sahip. LG G5’de kullanılan 16:9 en boy oranının tam tersine 18:9 en boy oranı ile gelecek. Bu da LG’nin yeni amiral gemisi telefonunu dar ve uzun bir tasarıma kavuşturuyor.

LG G5 geçen yılın en kolay tamir edilebilir ve modüler yapıya sahip ilk akıllı telefonu olup kullanıcıları etkiledi. Ancak LG G6 ise iPhone’a benzer tasarımı ile çoğu amiral gemi telefonlarını 2017 yılında geride bırakacak gibi görünüyor.

LG G6 modelinde gövde de incelme olduğu kadar köşe kavisler de LG G5 modeline göre biraz daha düzleştirilmiş ve ovallik daha aza indirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Dar, uzun ve düz bir kasa yapısı olan LG G6‘nın ön panelinin tümüyle ekran olarak görünmesi de takdire şayan bir işçiliği ortaya koyuyor.

LG G6, LG G5, LG V20, iPhone 7 Plus ve Google Pixel

Görüldüğü üzere dar ve uzun bir yapıya kavuşan LG G6, kardeşi LG G5 ile aynı boyutlara sahip ancak G6, 72.3mm bir genişliğe sahip olacak. G5 ve G6 büyüklük bakımından benzerlik gösterse de 18:9 en boy oranı ve çerçevelerin daha küçük olması LG G6‘yı bir adım öne çıkarıyor. Yeni amiral gemisi LG G6, bir önceki amiral gemisine göre 7.3mm’den 8mm çıkarak daha kalın bir yapıya sahip olabilir.

LG V20 ise geçtiğimiz günlerde piyasaya sunuldu ve yapısı olarak daha kompakt ve 5.7 inçlik bir ekranla daha şık ve zarif durduğunu söyleyebiliriz. Yine bu modelde de dar ve uzun bir ekran tasarımı kullanıldığını görebiliyoruz.

iPhone 7 Plus ve Google Pixel XL’a göre LG G6, artan ekran boyutuna rağmen dar ve uzun yapısıyla şık ve zarif durarak galibiyeti almayı başarıyor. Samsung Galaxy S8 modeli yerine listemizde Samsung Galaxy S7 Edge modeline yer vererek LG G6 ile olan karşılaştırmamıza devam edelim. Bildiğiniz üzere Samsung yeni amiral gemisi telefonunu LG’den bir ay sonra tanıtacak.

Samsung’un S7 Edge modeli LG G6’dan 1mm daha uzun ve neredeyse her iki telefon da aynı genişliğe sahip. S7 Edge aynı ekran boyutuna sahip diğer telefonlarla karşılaştırıldığında 5.5 inç boyutlarında oldukça kompakt bir yapıya sahip olmasına rağmen LG G6 aynı kapsamda daha büyük ekran sunması ile yine galibiyeti almayı başarıyor. Galaxy S7 Edge çift eğimli ekranı ile bunu başarıyor ancak LG G6 daha uzun ekranı ile hedefine ulaşıyor.

Son sözlerimize gelecek olursak LG G6, kompakt yapısı, dar ve uzun ekranı ile adeta göz zevkinize hitap edecek ve bu seneye damgasını vuracak telefon olacağını söyleyelim.