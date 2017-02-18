Barselona’daki MWC 2017 etkinliğinde yapılacak olan tanıtımına az bir süre kala LG G6’nın canlı kanlı en net görüntüleri sızdırıldı. Sızan görüntülerde amiral gemisinin Always On Display özelliği ve Full Vision adlı inanılmaz ekranı dikkat çekiyor.

En Net Görüntüleri Ortaya Çıktı

LG G6’nın UX 6.0 arayüzü ile gelmesi ve Full Vision adlı çerçevesiz ekranı dikkatlerden kaçmayan en ince ayrıntılar olarak gözüküyor. Bu özelliklerin yanısıra LG G5’te kullanılan Always On Display özelliği de yazılımsal olarak telefona uygulanmış olarak gözükmektedir.

UX 6.0 ile ilgili teaser yayımlanan akıllı telefonun 5.7 inç büyüklüğündeki QHD+ çözünürlüğüne sahip Full Vision ekranı, UX 6.0 ile birlikte bütünleşerek telefonun ekranını tamamen kullanmamıza olanak sağlayacak. Çoğu akıllı telefonlarda bulunan 16:9 formatı yerine 18:9 formatı ile yeniliğe imza atan firma, bu oranla birlikte LG G6’nın boyunu uzatmış olacak ve enine küçülme sağlayacak, böylelikle telefonu kavrayış daha sağlam olacak.

Arka tarafta çift kamera ve parmak izi sensörüne yer veren LG G6’nın tasarımı da göz kamaştırıyor. IP68 sertifikası ve kablosuz şarj özelliklerinden dolayı arka kapağı çıkarılamayan yapıya sahip olan telefonun metal tasarımı fırçalanmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. En altta “G6” logosuna yer verilen telefonun sol tarafında ses açma-kapama düğmelerine yer verilirken telefonun metal olması sebebiyle üstte ve altta anten çizgilerine yer verilmiş bulunmaktadır.

26 Şubat 2017’de Tanıtılıyor

Barselona’da yapılacak olan MWC 2017 etkinliğinde tanıtılacak olan LG G6’nın, piyasaya 770$ fiyat etiketi üzerinden çıkması bekleniyor. Ülkemizdeki vergiler ve dolar kuru ile birlikte yeni amiral gemisinin 2999 lira seviyesinde satışa sunulacağı tahmin ediliyor.