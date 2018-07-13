LG G6 EUR AI CAM Yazılım Güncellemesi Dağıtıldı

Günümüzde birçok akıllı telefon için sunulmaya başlanan AI CAM teknolojisinin yeni sahibi belli oldu. Güney Koreli firma, bu trendini LG V30s ThinQ ailesiyle başlatıp sürdürmeye devam ediyor. Bu başlangıcın şu anki son talihlisi LG G6 EUR modeller oldu. Yeni yapılan dağıtımla birlikte 2017 amiral gemisi modelin Avrupa modelleri için dağıtım gerçekleştirildi.
LG G6 EUR AI CAM Yazılım Güncellemesi
İlk olarak LG V30s ThinQ ve LG V30s+ ThinQ modelleriyle AI CAM dünyasına atılan LG firması, bu atılımı LG V30 ve LG V30+ modelleriyle güncelleme dağıtarak devam ettirdi. Bu devamlılığı sürdürmeye kararlı olan firmanın sonraki durağı LG G6 modelleri oldu. Firma, ilk olarak LG G6 T-Mobile, LG G6 Verizon gibi Amerika modellerine dağıtımını gerçekleştirdi. Bu dağıtımları başarıyla gerçekleştiren firmanın sonraki durağı LG G6 EUR modelleri oldu. Resmi olarak 13 Temmuz 2018 tarihinde dağıtımı gerçekleştirilen güncellemeyle artık LG G6 EUR modelleri LG G6 ThinQ oldu.
- Android sürümü: 8.0 Oreo
- Yazılım Sürümü: H87020b
- Kernel Sürüm: 3.18.71
- Yapım Numarası: OPR1.170623.032
- Güvenlik Yaması: 01.06.2018
- Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.c3.1-00024-M8996FAAAANAZM-1.1
- Dosya Boyutu:
- KDZ Dosyası: H87020b_00_OPEN_EU_OP_0423.kdz
Yeni güncellemeyle birlikte LG G6 EUR modellerine QLens ve QR Code gibi yazılımsal özellikler getirildi. Bunun yanı sıra belirtilenlere göre Google Asistan desteği de sunuldu. Bu önemli özelliklerin yanı sıra akıllı telefonun Android Güvenlik Yaması güncellendi ve performans ile işlevsellik tarafından iyileştirmeler yapıldı.
NOT = LG G6 H870 EUR modeller için dağıtılan bu AI CAM güncellemesinin gelmesiyle birlikte akıllarda soru işareti olarak kalan “LG G6 H870 Türkiye modellerine gelecek mi?” sorusu da açıklığa kavuşmuş oldu. Bu yazılımı LG G6 Türkiye modelleri de alacak.
LG G6 EUR AI CAM Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Yeni dağıtılan güncellemeyi yapmak isteyen LG G6 Avrupa modeli kullanıcıları telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA üzerinden güncellemeyi kontrol edip yapabilir.
Bu işlemde güncellemeyi bulamayanlar, bilgisayardan yardım alarak güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge üzerinden güncellemeyi yapabilir. Bu programı indirmek ve nasıl kullanıldığını öğrenmek için buraya tıklayın.
LG Bridge ile başarılı olamayanlar, yazı içerisinde verilen KDZ dosyasını indirip yine bilgisayardan yardım alarak LG UP programı sayesinde güncellemeye kavuşabilir. Bu programla nasıl güncelleme yapılacağını öğrenmek için buraya tıklayın.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Güncellemeyi OTA üzerinden yapan kullanıcılar, telefonun Wi-Fi ya da Mobil Veri ağından birine bağlı olup olmadığını kontrol etsin. Akıllı telefon üzerinden Mobil Veri ile yapılacak güncellemelerde paket aşımı sonrası faturaya ek ücretlendirme yansıyabilir.
- Akıllı telefon güncellemesini yapmadan önce şarj seviyesinin en az %50 ve üzerinde olmasına özen gösterin.
- Güncelleme sonrası stabil bir kullanım için hard reset atmanızı öneririz. Nasıl hard reset atılacağını öğrenmek için buraya tıklayın.
LG G6 ota güncellemesinde kontrol yaptığımda en son sürümü kullanıyorsunuz diyordu. 2 gündür cihazınız henüz kayıtlı değil diyor. türkiyede başka cihazlarda güncelleme başladımı?
“Cihazınız henüz kayıtlı değil” uyarısıyla ilgili aşağıdaki linke tıklayıp makalemizi okuyabilirsiniz. Şu an için Oreo güncellemesi Türkiye modellerinde başlamadı.
https://www.lgdestek.net/cihaziniz-henuz-kayitli-degil-uyarisi-nedir-24641/
H870TR oreo sürümünün üzerine yüklenir mi dostum
Yüklenebilir
AI CAM ne işe yarıyor biraz bilgi verirmisin
AI CAM, yazılımsal bir kamera teknolojisidir. Bu teknolojiyle çekilen fotoğrafta nesnelerin ne olduğu öğrenilebiliyor ve çekilen fotoğrafta yazılım, neyi çektiğini tespit edip ona göre özelleştirmeler yapabiliyor.
Peki Oreodan öncemi sonramı gelecek
TR modeller için Oreo ile birlikte gelme ihtimali bulunmaktadır. Gelmezse Oreo güncellemesi sonrası dağıtılır
Biz seneye kavuşuruz daha oreo gelmedi ki diğer cihazlar android 9 u alacak biz 8 i bulamadık
Gelmicek mi artık oreo bize de ya
Kesin olarak gelecek
Ahmet usta g6 ya yükledim LG logosunda kaldı 15 dk bekledim yine aynı hard reset attım açılmadı telefon sorun nerede acaba yardımcı olursan memnun kalirim
LG Bridge programıyla yükseltme hatalarını kurtarma yapınız.
Bize daha 8.0 gelmedi şaka gibi
merhaba ben 8.0 Lgup ile güncelledim ve bu güncellemeyi de yükledim lakin lg lifes good takılı kaldı burdan kurtulmak için ne yapmam gerekir ?
Telefonu kapatıp hard reset atın. Telefon açılmazsa logoda takılı şekilde bilgisayara bağlayıp LG Bridge programıyla yükseltme hatalarını kurtarma yapın.
lg g5 e de gelecek mi bu güncelleme????
AI CAM güncellemesi hakkında LG G5 ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Gelip gelmeyeceği merak konusu
Sitenizi kullanarak g6 tr cihazına yükledim 8.0 ı bunu da aynı şekide yükleyebilirmiyim
Aynı şekilde yüklenebilir. LG UP ile yüklemede tüm dosyalar uyumlu ve tam olması gerekmektedir.
Brick olanlarda neden öyle olmuş ki aynı adımları ve bu kdzyi yüklemesem sorun olmaz değil mi?
Bize gelirmi
Türkiye modellerine de gelecektir
Ne zaman gelir ustam
Maalesef tarih veremiyorum çünkü net bir tarih bulunmuyor.
ne zaman gelir bize tahmini oreo güncellemesi
Temmuz sonuna kadar gelir diye düşünüyorum