LG G6 EUR AI CAM Yazılım Güncellemesi Dağıtıldı

Günümüzde birçok akıllı telefon için sunulmaya başlanan AI CAM teknolojisinin yeni sahibi belli oldu. Güney Koreli firma, bu trendini LG V30s ThinQ ailesiyle başlatıp sürdürmeye devam ediyor. Bu başlangıcın şu anki son talihlisi LG G6 EUR modeller oldu. Yeni yapılan dağıtımla birlikte 2017 amiral gemisi modelin Avrupa modelleri için dağıtım gerçekleştirildi.

LG G6 EUR AI CAM Yazılım Güncellemesi

İlk olarak LG V30s ThinQ ve LG V30s+ ThinQ modelleriyle AI CAM dünyasına atılan LG firması, bu atılımı LG V30 ve LG V30+ modelleriyle güncelleme dağıtarak devam ettirdi. Bu devamlılığı sürdürmeye kararlı olan firmanın sonraki durağı LG G6 modelleri oldu. Firma, ilk olarak LG G6 T-Mobile, LG G6 Verizon gibi Amerika modellerine dağıtımını gerçekleştirdi. Bu dağıtımları başarıyla gerçekleştiren firmanın sonraki durağı LG G6 EUR modelleri oldu. Resmi olarak 13 Temmuz 2018 tarihinde dağıtımı gerçekleştirilen güncellemeyle artık LG G6 EUR modelleri LG G6 ThinQ oldu.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: H87020b

Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapım Numarası: OPR1.170623.032

OPR1.170623.032 Güvenlik Yaması : 01.06.2018

: 01.06.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.c3.1-00024-M8996FAAAANAZM-1.1

MPSS.TH.2.0.c3.1-00024-M8996FAAAANAZM-1.1 Dosya Boyutu :

: KDZ Dosyası: H87020b_00_OPEN_EU_OP_0423 .kdz

Yeni güncellemeyle birlikte LG G6 EUR modellerine QLens ve QR Code gibi yazılımsal özellikler getirildi. Bunun yanı sıra belirtilenlere göre Google Asistan desteği de sunuldu. Bu önemli özelliklerin yanı sıra akıllı telefonun Android Güvenlik Yaması güncellendi ve performans ile işlevsellik tarafından iyileştirmeler yapıldı.

NOT = LG G6 H870 EUR modeller için dağıtılan bu AI CAM güncellemesinin gelmesiyle birlikte akıllarda soru işareti olarak kalan “LG G6 H870 Türkiye modellerine gelecek mi?” sorusu da açıklığa kavuşmuş oldu. Bu yazılımı LG G6 Türkiye modelleri de alacak.

LG G6 EUR AI CAM Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yeni dağıtılan güncellemeyi yapmak isteyen LG G6 Avrupa modeli kullanıcıları telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA üzerinden güncellemeyi kontrol edip yapabilir.

Bu işlemde güncellemeyi bulamayanlar, bilgisayardan yardım alarak güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge üzerinden güncellemeyi yapabilir. Bu programı indirmek ve nasıl kullanıldığını öğrenmek için buraya tıklayın.

LG Bridge ile başarılı olamayanlar, yazı içerisinde verilen KDZ dosyasını indirip yine bilgisayardan yardım alarak LG UP programı sayesinde güncellemeye kavuşabilir. Bu programla nasıl güncelleme yapılacağını öğrenmek için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;