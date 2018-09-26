LG G6 EUR V20c Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

LG G6 amiral gemisi modelini Android 8.0 Oreo güncellemesiyle yenileyen firma, güvenlik güncellemeleriyle tamamlamaya devam ediyor. İlk olarak Oreo güncellemesi veren ve daha sonrasında ThinQ güncellemesi sunan firma yeni bir güncelleme daha verdi. Yeni güncellemeyle birlikte LG G6 EUR V20c versiyonu dağıtıldı.

LG G6 EUR V20c Yazılım Güncellemesi

Birçok yazılım güncellemesi gibi güvenlik ve ufak iyileştirmeler barındıran güncelleme LG G6 EUR V20c olarak geçiyor. Güvenlik yaması 1 Haziran 2018 tarihi olarak geçen LG G6 EUR modellerin yeni güncellemeyle birlikte 1 Ağustos 2018 tarihine Android Güvenlik Yaması aldığı görülüyor.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: H87020c

Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapım Numarası: OPR1.170623.032

OPR1.170623.032 Güvenlik Yaması : 01.08.2018

: 01.08.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.c3.1-00028-M8996FAAAANAZM-1.1

MPSS.TH.2.0.c3.1-00028-M8996FAAAANAZM-1.1 Dosya Boyutu : 2.8 GB (KDZ boyutu)

: 2.8 GB (KDZ boyutu) KDZ Dosyası: H87020c_00_OPEN_EU_OP_0817.kdz

LG G6 EUR V20c Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG G6 H870 olarak geçen modeller için yayımlanan güncellemeyi yapmak için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA güncellemesi yapın.

OTA üzerinden güncelleme yapamayanlar bilgisayardan yardım alarak LG Bridge programıyla güncelleme yapabilir. Bu programla güncelleme yapmak için buraya tıklayın.

İki yöntemle de güncellemeye ulaşamayanlar veya akıllı telefonu EUR olarak kayıtlı olmayıp LG G6 H870 olarak geçen kullanıcılar, yine bilgisayar üzerinden LG UP programı kullanarak bu güncellemeyi akıllı telefonlarına yükleyebilirler. Bu güncellemenin nasıl yapıldğını öğrenmek için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;