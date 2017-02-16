LG G6’nın tanıtım lansmanına kısa bir süre kala sızıntılar yayılmaya devam ediyor. Geçen günlerde yeni amiral gemisinin batarya kapasitesi belli oldu. Şimdi ise sizlere LG G6’nın 18:9 oranındaki FullVision adlı ekranı ile ilgili özellikleri sıralayacağız.

FullVision ile Mükemmel Ekran Deneyimi

LG, her yeni akıllı telefonunda ilginç yeniliklere imza atan farklı bir firma olmayı başardı. LG G5’te modüler tasarım, LG V20’de donanımsal ilkler ve şimdi ise LG G6’da kullanacağı 18:9’luk ilginç ekran oranına sahip bir akıllı telefon piyasaya tanıtacak.

LG G6’nın 18:9 oranındaki ekranı ile kullanıcılar yatay pozisyonda daha büyük ekran deneyimini yakalayacak. 16:9 oranına göre biraz daha uzun bir yapıya sahip olacak telefon, enine göre LG V20’den biraz küçük fakat boyuna göre LG V20 ile eşit boylara sahip olabilir. Bu uzun yapı ile birlikte daha fazla ekran deneyimini bizlere sunacak.

Kamera Arayüzü

Her telefonda olan 16:9 ve 4:3 kamera formatları bizlere nasıl fotoğraf çektiğimizi gösterir. LG G6’nın FullVision ekranı sayesinde kamera arayüzünde 1:1 formatında ekran yarıya bölünür ve üst tarafta fotoğraf çekimi yaparken alt tarafta da görüntüleri görebilme imkanız doğacak. Bu özellikle birlikte kameradan galeriye geçişteki zaman kaybı da önlenmiş olacak.

Geniş Çift Pencere Deneyimi

LG’nin çoğu akıllı telefonunda olan çift pencere özelliğine LG G6 modelinde de devam edilecek. Google’ın, Android 7.0 Nougat güncellemesiyle birlikte sağladığı bu özellik LG G6’da diğer akıllı telefonlara göre biraz farklılık gösterecek. Çift pencerede açılacak olan iki uygulama, 18:9 oranındaki ekranın ne kadar fayda sağladığını gösterecektir. Kare biçiminde ikiye bölünen ekran, uygulamaların rahat kullanılabilirliğini arttıracak.

LG G6’nın Barselona’da yapılacak olan MWC 2017 tanıtım etkinliğine sayılı günler kaldı. İlginç ve yenilikçi özellikler ile gelen LG G6, sizce Galaxy S8 ile olan rekabetinde bir adım önde olabilecek mi?