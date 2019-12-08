LG G6 GCam Uygulaması Nasıl Yüklenir?

Birçok LG G6 modeli, firmanın sağlamış olduğu yeni güncellemeyle Android 9.0 Pie işletim sistemine kavuştu. Yeni işletim sistemiyle birlikte daha hızlı ve daha performanslı olan akıllı telefonun kamerası konusunda AI çalışmaları iyileştirildi. Buna rağmen bazı kullanıcılar, GCam uygulamasının stock kamera arayüzünden daha faydalı olduğunu belirtiyor. Bununla ilgili olarak LG G6 GCam uygulamasının nasıl yüklendiğini sizler için derledik.

LG G6 GCam Uygulaması Yükleme

Akıllı telefonlarına bu uygulamayı yüklemek isteyenler, aşağıda verilecek olan link yardımıyla kolaylıkla indirebileceksiniz. İndirmiş olduğunuz kamera uygulaması, telefonunuzda yer alan kamera uygulamasına hiçbir şekilde zarar vermemektedir.

NOT = Verilecek olan dosyanın geçerliliği sadece Android 9.0 Pie yüklü cihazlarda çalışmaktadır.

Uygulamanın getirmiş olduğu kolay arayüz ve sağlam fotoğraf kalitesi, birçok akıllı telefonda olduğu gibi LG G6 modelinde de ortaya çıkıyor. Aşağıda verilecek olan bir örnekle aradaki farkı gördüğünüzde oldukça şaşıracaksınız. Google firmasının sağlamış olduğu bu kamera uygulaması sayesinde LG G6 akıllı telefonunuzla gece çekimlerinde bile oldukça güzel ve kaliteli fotoğraf deneyimleri yaşayabileceksiniz.

LG G6 Stok Kamera vs GCam Karşılaştırması

Yapmanız gereken tek şey aşağıdaki linke tıklayıp APK dosyasını indirip telefonunuza yüklemek olacaktır. Bazı akıllı telefonlarda bu yüklemeye izin verilmemektedir. Bunun için uygulamanın sizi yönlendirdiği ayar bölümüne girip yükleme iznini etkinleştirmeniz gerekecektir.

Google Kamera uygulamasını indirmek için buraya tıklayıp kolaylıkla indirebilirsiniz.