LG G6 önümüzdeki ay 26 Şubatta tanıtılacak. Tanıtım tarihi yaklaştıkça telefon hakkında yeni detaylarda orta çıkmaya başladı. LG G6 modelinde Google Assistant özelliği kullanılacağı yönünde yeni bilgiler yer alıyor. Google Asistant tercihinin altında daha önce çıkan haberler yatıyor.

LG yeni akıllı telefonunda Amazon’un sanal asistanı Alexa’ya yer vermesi bekleniyordu. Fakat LG hâlen Alexa’yı cihazlarına entegre etmediği, bunu ilerleyen süreçler’de entegre edeceği düşünülüyor. Şu aşamada bu entegrasyonun ana sahneye çıkışa hazır olmadığı, dolayısıyla da G6’da Alexa’ya yer verilmeyeceği söyleniyor.

LG G6’da Çıkarılabilir Pil Olmayacak

LG gelişen teknolojiye ve trende ayak uydurmak için G6 modelinde suya dayanıklı bir kasa hazırlıyor. Suya dayanıklı bir yapıda geleceği için akıllı telefonda çıkarılabilir bir pil yer verilmeyeceği yönünde. LG suya dayanıklı bir model üretmek için çıkarılabilir pilden vazgeçtiği düşünülüyor. Pil ömrü konusunda takıntılı kullanıcılar için çıkarılabilir pil, önemli bir tercih sebebiydi. Ancak LG, genel eğilime uymak ve dayanıklılık için bundan feragat etmişe benziyor.

LG G6 Canlı Canlı Görüntülendi

LG G6’ya ait olduğu iddia edilen yeni görseller bugün İnternet’e sızdırıldı. Yayımlanan görselde telefonun sadece bir kısmını canlı olarak görebiliyoruz. Metal bir kasaya sahip olan telefonda oval bir çerçeve bulunuyor.