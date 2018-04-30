LG G6 Güney Kore Android 8.0 Oreo Güncellemesi Başladı

LG Global Yazılım Güncelleme Merkezi açıldığından itibaren hızlı güncelleme politikası sürdürmeye başlayan firmanın yeni hedefi LG G6 oldu. Daha önce LG V30 modelleri için yayımlanan Android 8.0 Oreo güncellemesi LG G6 Güney Kore modelleri için dağıtılmaya başlandı. Firmanın LG Global Yazılım Güncelleme Merkezi açılışında yaptığı açıklamada söz verdiği biliniyor. Firmanın bu sözü, LG G6 için Nisan ayı sonunda Android 8.0 Oreo güncellemesi yayımlamaktı. Sözünde duran LG firması, LG G6 Güney Kore modelleri için Android 8.0 Oreo güncellemesini dağıtmaya başladı.

LG G6 Güney Kore Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Yeni dağıtılan güncellemeyle birlikte LG G6 Güney Kore modelleri Android 8.0 Oreo güncellemesine kavuşuyor. Firmanın yeni yazılım merkezinin açılışıyla hız kazanan güncelleme politikası, LG G6 modelleriyle birlikte devam ediyor. Birçok modeli için hızlı güncellemeler sunmaya başlayan firmanın verdiği sözü yerine getirmesi ise kullanıcılarının güvenini kazanmasına yol açtı. Yeni güncellemeyle birlikte akıllı telefona ThinQ özelliği gelmediği görülüyor. Bu özelliğin başka bir güncellemeyle sunulacağı düşünülüyor.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: G60020c

Kernel Sürüm: 4.4.78

4.4.78 Yapım Numarası: OPR1.170623.026

Güvenlik Yaması : 01.04.2018

: 01.04.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.1.C3.1-00024M8996FAAANAZM-1-1

MPSS.TH.2.0.1.C3.1-00024M8996FAAANAZM-1-1 Dosya Boyutu : 1.6 GB (OTA Boyutu)

: 1.6 GB (OTA Boyutu) KDZ Dosyası: G600K20c_00_1221.kdz

LG G6 Güney Kore Android 8.0 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG G6 Güney Kore modellerine verilen Android 8.0 Oreo sistem güncellemesini gerçekleştirmek için ilk olarak OTA yolunu kullanın. Bunun için telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edin.

Bu aşamada güncellemeye ulaşamazsanız OTA üzerinden güncellemenin gelmesine zaman vardır. Beklemek yerine hızlıca güncellemeyi yapabilmek için bilgisayardan yardım almak gerekir. Bunun için bilgisayarınıza LG Bridge programını indirin. Bu program ile hem yedekleme yapabilir hem de güncelleme yapabilirsiniz. Programı indirmek için buraya tıklayın.

2.aşamadan da sonuç alamadıysanız manuel yükleme yoluna gidebilirsiniz. Bu yol için ise bilgisayara ve LG UP programına çok ihtiyaç olacak. Bilgisayar üzerinden LG UP ile güncellemeyi yapmak için yazı içinde verilen KDZ linkine tıklayıp dosyayı indirin. Manuel güncelleme programını yüklemek için de buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;