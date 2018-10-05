LG G6 Güney Kore Modelleri Eylül Ayı Güvenlik Güncellemesi Aldı

Yerli topraklarda el üstünde tutulur bir şekilde ilgi gören LG G6 Güney Kore modelleri için yeni bir güncelleme dağıtıldı. Dağıtılan yeni güncellemeyle Eylül ayı güvenlik güncellemesine kavuşan modellerin yazılımı tarafında iyileştirmeler yapıldığı bilgisi de yer alıyor.

LG G6 Güney Kore V20i Güvenlik Güncellemesi

Dağıtılan güvenlik güncellemesinin versiyonuna bakıldığında LG G6 Güney Kore modellerinin V20i versiyonuna sahip olduğu görülüyor. Boyutuna bakıldığında önemli olduğu düşünülen güncelleme hakkında doğru düşünüldüğünü söyleyebiliriz. Akıllı telefonun Android Güvenlik Yaması güncellemesi haricinde yazılım tarafında da iyileştirildiği bilgisi güncelleme bilgisinde yer alıyor.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: G600K20i

Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapım Numarası: OPR1.170623.032

Güvenlik Yaması : 01.09.2018

: 01.09.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.1.C3.1-00028-M8996FAAANAZM-1-1

MPSS.TH.2.0.1.C3.1-00028-M8996FAAANAZM-1-1 Dosya Boyutu : 611 MB (OTA Boyutu)

: 611 MB (OTA Boyutu) KDZ Dosyası: G600K20i_00_1221.kdz

LG G6 Güney Kore V20i Güvenlik Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Bu güncellemeyi yapmak için şu an LG G6 MG600K kullanıcıları OTA üzerinden güncelleme yapabilir. Bu OTA yöntemini kullanmak için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edin. Diğer modeller olan MG600L ve MG600S için güncelleme yayınlandığında bu yöntem denenebilir.

Bu yöntemle güncellemeye ulaşamayan kullanıcılar, güncellemeyi bilgisayar üzerinden de yapabilir. Bir bilgisayar ve bir güncelleme programı, güncellemeyi yapmak için yeterli olmaktadır. Bilgisayarınıza LG Bridge programını indirip güncelleme taraması yaparak ulaştığınız yeni güncellemeyi yapabilirsiniz. Aynı zamanda yedekleme için de kullanılabilen bu programı indirebilmek için buraya tıklayın.

İki aşamada da güncellemeye kavuşamayanlar, son olarak kendi elleriyle güncellemeyi yapabilir. Bunun için gerekli araçlar; bilgisayar, KDZ dosyası ve LG UP programı oluyor. Bu üçlüyle birlikte indirdiğiniz güncellemenin dosyasını akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. LG UP programının kullanımı ve dosyaları için buraya tıklayın.

LG G6 Güney Kore Modelleri İçin Gelen Eylül Ayı Güncelleme Yenilikleri