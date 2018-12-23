LG G6 H870 EUR Kasım Güncellemesi Dağıtıldı

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LG G6 H870 EUR modeller için yeni yazılım güncellemesini dağıtan Güney Koreli firmanın Kasım ayı paketini dağıttığı görülüyor. Yeni paket belirtilen modellere OTA üzerinden dağıtıldı.



LG G6 H870 EUR Kasım Güvenlik Güncellemesi

Yeni güncellemenin detaylarına bakıldığında LG G6 H870 EUR modellerine Kasım güncellemesi verildi. Bu güncelleme ile birlikte 1 Kasım 2018 Android Güvenlik Yaması verilmiş oldu. Bunun yanı sıra klasik olarak performans ve işlevsellik optimizesi ile Google Yamaları bulunuyor.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: H87020g

Android Güvenlik Yaması: 1 Kasım 2018

1 Kasım 2018 Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapım Numarası: OPR1.170623.032

Dosya Boyutu : ***MB (OTA)

: ***MB (OTA) KDZ İndirme Linki: H87020g_00_OPEN_EU_OP_1122.kdz

LG G6 Kasım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

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LG G6 H870 EUR modeller için verilen güncellemeyi OTA üzerinden yapmak için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edin.

Bu yöntem ile güncellemeyi henüz almayanlar bilgisayar üzerinden LG Bridge programı ile güncelleme yapabilir. Belirtilen programla ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.



Güncellemeyi yapmadan önce;

Telefon üzerinden gerçekleştireceğiniz güncellemelerde mutlaka wi-fi ağını kullanın. Güncellemeyi yapmadan önce şarjın en az %50 seviyesinde olmasına özen gösterin. Güncelleme sonrası stabil bir kullanım için hard reset atmanızı öneririz. Bunun için buraya tıklayarak nasıl atılacağını öğrenebilirsiniz.