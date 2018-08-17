LG G6 H870S Android 8.0 Oreo Güncellemesi Dağıtıldı

Dağıtımı gerçekleştirilen Android 8.0 Oreo güncellemesinin yeni durağı belli oldu. LG Global Yazılım Güncelleme Merkezi, yeni güncelleme dağıtımını LG G6 H870S modellerine yaptı. Yeni dağıtımı gerçekleştirilen güncelleme, bölge olarak Birleşik Arap Emirlikleri ülkesinin olduğu bölgeye dağıtıldı.

LG G6 H870S Android 8.0 Oreo Güncellemesi

LG G6 H870S modeli kullanıcıları, yeni yapılan güncelleme dağıtımıyla birlikte Android 8.0 Oreo güncellemesine kavuştu. Uzun süredir beklenilen nihai güncelleme sonunda hem bilgisayar üzerinden hem de telefon üzerinden dağıtıldı. Dağıtımı gerçekleştirilen yeni sistem güncellemesiyle birlikte LG G6 H870S modelleri artık daha performanslı, daha yenilikçi bir görüntü ve donanıma kavuştu.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: H87020e

Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapım Numarası: OPR1.170623.032

OPR1.170623.032 Güvenlik Yaması : 01.07.2018

: 01.07.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.1.c3.1-00028-M8996FAAAANAZM-1.1

MPSS.TH.2.0.1.c3.1-00028-M8996FAAAANAZM-1.1 Dosya Boyutu : 1.9 GB

: 1.9 GB KDZ Dosyası linki: H870S20e_00_OPEN_AME_DS_OP_0719.kdz

LG G6 H870S Android 8.0 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yeni dağıtılan güncellemeyi yapmak isteyen LG G6 H870S kullanıcıları, akıllı telefonları üzerinden gerçekleştirmek için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etmeleri gerekiyor.

Bu adımda başarılı olamayan kullanıcılar, herhangi bir bilgisayardan yardım alarak firmanın sağlamış olduğu güncelleme/yedekleme programı olan LG Bridge ile güncelleme taraması yapmaları gerekmektedir. Bu programla güncelleme yapmak isteyenler buraya tıklayıp programı indirebilir ve nasıl kullanıldığını öğrenebilir.

Bu adımdan da sonuç alamayan kullanıcıların son umudu LG UP programı olacaktır. Yukarıda verilen KDZ dosyasından da yararlanacak olan kullanıcıları, LG UP programı ile birlikte güncellemeyi bilgisayar yardımıyla manuel olarak telefonlarına yükleyebilir. Bu programla nasıl güncelleme yapıldığını öğrenmek ve programı indirmek için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;