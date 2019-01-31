LG G6 T-Mobile H872BK & H872TK modelleri için Android 8.0 Oreo V20G güvenlik yazılım güncellemesi yayımlandı. ABD’li mobil operatör telefonu LG G6 H872 modeli bugün yeni bir güvenlik ve iyileştirme güncellemesi aldı. LG G6 H872 V20g güncellemesiyle belirtilen model, Android 9.0 Pie güncellemesine bir adım daha yaklaşmış oldu.

LG G6 H872 V20g Aralık Ayı Güvenlik Güncellemesi

T-Mobile LG G6 H872 modelleri için hazırladığı Android 8.0 V20g yazılım güncellemesini yayımladı. Yeni güncelleme ile birlikte LG G6 Aralık ayı güvenlik yaması güncellemesinide almış oldu.

Model No Alıcı Alıcı / Taşıyıcı Güncelleme Tarihi LGH872BK TMO T MOBİL 2019/01/31

Detaylar;

Çıkış tarihi: 01/30/2019

Android Güvenlik Yama Seviyesi: Aralık 2018

Yazılım Sürümü: H87220G

Yenilikler;

– Google’dan gelen güvenlik güncellemeleri bu güncellemeye dahil edildi.

T-mobile LG G6 H872 Firmware H87220G

Model: LGH872BK

Eki: ATMOOP

Alıcı: TMO

Yazılım Sürümü: H87220G_00

OS Sürümü: 8.0 Oreo

Dosya Adı: H87220g_00_1228.kdz

KDZ Dosya: http://pkg02.lime.gdms.lge.com/dn/downloader.dev?fileKey=FWF1STV4C288ANM6FD837F3/H87220g_00_1228.kdz

LG G6 H872 T-Mobile Güncelleme Nasıl Yapılır?

Güney Koreli firma, akıllı telefon modeli için sunduğu güncellemeyi telefon üzerinden sağladı. Bu yönteme OTA adı verilen güncellemeyi yapmak için telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA yoluyla güncelleme yapabilirsiniz.