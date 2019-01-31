LG G6 T-Mobile H872BK & H872TK modelleri için Android 8.0 Oreo V20G güvenlik yazılım güncellemesi yayımlandı. ABD’li mobil operatör telefonu LG G6 H872 modeli bugün yeni bir güvenlik ve iyileştirme güncellemesi aldı. LG G6 H872 V20g güncellemesiyle belirtilen model, Android 9.0 Pie güncellemesine bir adım daha yaklaşmış oldu.
LG G6 H872 V20g Aralık Ayı Güvenlik Güncellemesi
T-Mobile LG G6 H872 modelleri için hazırladığı Android 8.0 V20g yazılım güncellemesini yayımladı. Yeni güncelleme ile birlikte LG G6 Aralık ayı güvenlik yaması güncellemesinide almış oldu.
|Model No
|Alıcı
|Alıcı / Taşıyıcı
|Güncelleme Tarihi
|LGH872BK
|TMO
|T MOBİL
|2019/01/31
Detaylar;
Çıkış tarihi: 01/30/2019
Android Güvenlik Yama Seviyesi: Aralık 2018
Yazılım Sürümü: H87220G
Yenilikler;
– Google’dan gelen güvenlik güncellemeleri bu güncellemeye dahil edildi.
T-mobile LG G6 H872 Firmware H87220G
Model: LGH872BK
Eki: ATMOOP
Alıcı: TMO
Yazılım Sürümü: H87220G_00
OS Sürümü: 8.0 Oreo
Dosya Adı: H87220g_00_1228.kdz
KDZ Dosya: http://pkg02.lime.gdms.lge.com/dn/downloader.dev?fileKey=FWF1STV4C288ANM6FD837F3/H87220g_00_1228.kdz
LG G6 H872 T-Mobile Güncelleme Nasıl Yapılır?
Güney Koreli firma, akıllı telefon modeli için sunduğu güncellemeyi telefon üzerinden sağladı. Bu yönteme OTA adı verilen güncellemeyi yapmak için telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA yoluyla güncelleme yapabilirsiniz.