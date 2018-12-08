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LG G6 H873 Kasım Ayı Güvenlik Güncellemesi Dağıtıldı

By Ahmet Dizdar
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Güncellemeler üzerinde çalışmaya devam eden LG firması, yeni güvenlik güncellemesini LG G6 H873 modellerine verdi.

LG G6 H873 Güvenlik Güncellemesi

Yeni dağıtılan güvenlik güncellemesiyle birlikte LG G6 H873 modelleri, Kasım ayı güvenlik yamasına sahip oldu. Bu özelliğin yanı sıra akıllı telefon modelinde performans ve Google yamaları da yapıldı.

  • Android sürümü: 8.0 Oreo
  • Yazılım Sürümü: H87320h
  • Kernel Sürüm: 4.4.78
  • Yapım Numarası: OPR1.170623.032
  • Güvenlik Yaması: 01.11.2018
  • Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.1.C3.1-00024M8996FAAANAZM-1-1
  • Dosya Boyutu:
  • KDZ Linki :

LG G6 H873 Güvenlik Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Güncelleme akıllı telefon modeline OTA üzerinden sunuldu. Sunulan güncellemeyi telefon üzerinden yapmak için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edin.

  [H870] LG G6 v10l Yazılım Güncellemesi Yayımlandı
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Bilgisayar üzerinden yapmak isteyenler LG Bridge programıyla yapabilir. Bu programla hem güncelleme hem de yedekleme yapabilirsiniz. Programla ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;

  1. Güncellemeyi telefondan yapacaklar mutlaka wi-fi ağını kullanın. Aksi takdirde mobil veri paket aşımına sebep olabilir.
  2. Güncellemeyi yaparken şarja dikkat edin. En az %50 seviyesinde olmasına özen gösterin.
  3. Güncelleme sonrası stabil arayüz için hard reset atabilirsiniz. Bununla ilgili bilgi için buraya tıklayın.
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Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis bilgini.

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