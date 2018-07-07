LG G6 H873 Modelleri için AI CAM Yazılım Güncellemesi Geldi

Birçok akıllı telefonu için AI CAM yazılım güncellemesini sunan LG firması, bu kategoriye bir modelini daha ekledi. Firmanın Kanada modeli olan LG G6 H873 için AI CAM yazılım güncellemesi dağıtıldı. Birkaç hafta önce Android 8.0 Oreo güncellemesine kavuşan modelin kullanıcıları bu güncellemeyle bir kez daha mutlu oldu.
LG G6 H873 AI CAM Yazılım Güncellemesi
Yeni yayımlanan güncellemeyle birlikte LG G6 H873 modeline sahip kullanıcılar, yapay zeka teknolojili olan ve AI CAM olarak adlandırılan yeni özelliğe kavuştu. Yeni güncellemeyle birlikte Bright Mode, QLens ve QR Code gibi yeni kamera yazılımlarına kavuşan kullanıcılar için güncelleme paketinde Google Asistan da sunuldu. Ayrıca bu özelliklerin yanı sıra akıllı telefon modelinin performans ve işlevselliğinde iyileştirmeler yapıldı.
- Android sürümü: 8.0 Oreo
- Yazılım Sürümü: H87320e
- Kernel Sürüm: 4.4.78
- Yapım Numarası: OPR1.170623.032
- Güvenlik Yaması: 01.06.2018
- Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.1.C3.1-00024M8996FAAANAZM-1-1
- Dosya Boyutu: 1.9 GB (OTA Boyutu)
- KDZ Linki : H87320e_00_OPEN_CA_OP_0424.kdz
LG G6 H873 AI CAM Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Yeni yazılım güncellemesini V20e versiyonu ile sunan firmanın bu güncellemeyi OTA üzerinden sunduğu öğrenildi. Bu yöntemle güncelleme yapmak isteyenlerin Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etmeleri gerekmektedir.
Güncellemeye OTA üzerinden ulaşamayan kullanıcıların bilgisayar üzerinden güncellemeyi kontrol etmeleri gerekiyor. Bunun için bilgisayarınızda LG Bridge ve LG sürücülerinin yüklü olması gerekmektedir. Bu işlemleri yapmak için buraya tıklayın.
Son aşamada da bir sonuca varamadıysanız akıllı telefonunuzu manuel yollarla güncelleyebilirsiniz. Bunun için LG UP programını kullanmanız gerekecektir. Yazı içinde verilen KDZ dosyasını indirip LG UP programıyla yüklemek için buraya tıklayarak nasıl yapıldığını ve bilgisayarınıza indireceğiniz dosyaları bulabilirsiniz.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Telefonun Wi-Fi ya da Mobil Veri ağlarından herhangi birine bağlı olup olmadığını kontrol edin. Telefonda Mobil Veri üzerinden yapılacak güncellemelerde paket aşımıolabilir ve faturaya ek ücretlendirme olarak yansıyabilir.
- Telefonunuzun şarj seviyesinin en az %50 seviyesi olmasına özen gösterin.
- Güncelleme sonrası oluşabilecek yazılımsal hatalara karşı hard reset atınız. Hard reset işlemini uygulamak için buraya tıklayın.
H870 TUR modeline yuklesek olur mu?
Bir de 870 oreo guncellemesini yuklemistim. Reset falan yapmadim gayet iyi calisiyor.
Reset veya hard reset mecbur mu?
Hard reset mecbur değildir. Biz, hard reset yöntemini yazılım açısından iyi geldiği için öneriyoruz. Bu güncellemeyi H870 TUR modeline yükleyemezsiniz.
Türkiyedeki G6 telefonları resmen rezil ettiler nerdeyse 2 sene olacak halen bir güncelleme söz konusu değil.Arkadaş her yere aynı anda dağıtım yapın yada böyle bekletmeyin.telefondan sıkıldık g7 ye geçmek üzereyiz ama güncelleme yok.
Peki lg g5 oreo güncellemesi korede yayınlandığı zaman kdz ile tr cihaza yüklesek sıkıntı olur mu
Eğer Avrupa modelleri için yayınlanırsa yüklenebilir lakin diğer modeller için KDZ dosyası üzerinde yazılım düzenlemesi yapılıp öyle yayınlaması gerekir.
bu güncelleme türkiyedeki modellerede gelecek mi ?
Gelmesi bekleniyor
Acaba g5 içinde böyle bir güncelleme söz konusu olabilir mi
Bu konuyla ilgili net bir şey söylemek mümkün değil. Güney Kore üzerinden dağıtımı gerçekleşecek olan Oreo güncellemesinin akıbetinden sonra belli olacaktır