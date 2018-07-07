LG G6 H873 Modelleri için AI CAM Yazılım Güncellemesi Geldi

Birçok akıllı telefonu için AI CAM yazılım güncellemesini sunan LG firması, bu kategoriye bir modelini daha ekledi. Firmanın Kanada modeli olan LG G6 H873 için AI CAM yazılım güncellemesi dağıtıldı. Birkaç hafta önce Android 8.0 Oreo güncellemesine kavuşan modelin kullanıcıları bu güncellemeyle bir kez daha mutlu oldu.

LG G6 H873 AI CAM Yazılım Güncellemesi

Yeni yayımlanan güncellemeyle birlikte LG G6 H873 modeline sahip kullanıcılar, yapay zeka teknolojili olan ve AI CAM olarak adlandırılan yeni özelliğe kavuştu. Yeni güncellemeyle birlikte Bright Mode, QLens ve QR Code gibi yeni kamera yazılımlarına kavuşan kullanıcılar için güncelleme paketinde Google Asistan da sunuldu. Ayrıca bu özelliklerin yanı sıra akıllı telefon modelinin performans ve işlevselliğinde iyileştirmeler yapıldı.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: H87320e

Kernel Sürüm: 4.4.78

4.4.78 Yapım Numarası: OPR1.170623.032

Güvenlik Yaması : 01.06.2018

: 01.06.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.1.C3.1-00024M8996FAAANAZM-1-1

MPSS.TH.2.0.1.C3.1-00024M8996FAAANAZM-1-1 Dosya Boyutu : 1.9 GB (OTA Boyutu)

: 1.9 GB (OTA Boyutu) KDZ Linki : H87320e_00_OPEN_CA_OP_0424.kdz

LG G6 H873 AI CAM Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yeni yazılım güncellemesini V20e versiyonu ile sunan firmanın bu güncellemeyi OTA üzerinden sunduğu öğrenildi. Bu yöntemle güncelleme yapmak isteyenlerin Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etmeleri gerekmektedir.

Güncellemeye OTA üzerinden ulaşamayan kullanıcıların bilgisayar üzerinden güncellemeyi kontrol etmeleri gerekiyor. Bunun için bilgisayarınızda LG Bridge ve LG sürücülerinin yüklü olması gerekmektedir. Bu işlemleri yapmak için buraya tıklayın.

Son aşamada da bir sonuca varamadıysanız akıllı telefonunuzu manuel yollarla güncelleyebilirsiniz. Bunun için LG UP programını kullanmanız gerekecektir. Yazı içinde verilen KDZ dosyasını indirip LG UP programıyla yüklemek için buraya tıklayarak nasıl yapıldığını ve bilgisayarınıza indireceğiniz dosyaları bulabilirsiniz.

Güncellemeyi yapmadan önce;