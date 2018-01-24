LG G6’nın Hava Durumu ve Widget’ini Yükleme

Yazar
Berk Koca
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LG G6'nın Hava Durumu ve Widget'ini Yükleme

LG G6 ile beraber UX6.0 hayatımıza girdi ve LG’nin kendi geliştirdiği uygulamaları da G6 ile beraber güncellendi. Android 7.0 ve devamını kullanan cihazlarınıza LG G6 hava durumu ve widgetini root erişimi olmadan kolayca yükleye bileceksiniz.

Yenilikler;

 Yeni animasyonlar ve efektler

 Daha güncel arayüz

 Daha stabil widget ve arayüz

 Daha Yeni simgeler gibi vs..

G6 hava durumunu yüklemek için; G6 hava durumu indir

Kurulum; Zip dosyası içindeki 3 tane apk’yı yükleyin, yükledikten sonra telefonu yeniden başlatınız.

Not: Sadece Android 7.0 ve üstünde ki cihazlar da çalışır. G4 Nougat yükleme rehberimizi yapanlarda G6 hava durumunu kurabilirler.

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