MWC 2017 etkinliğinde tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi olacak olan LG G6 ile ilgili görüntüler sızdırıldı. Görüntülerde amiral gemisinin çerçeveleri özellikle dikkat çekiyor.

İncecik Çerçeveleri İle Dikkat Çekiyor

5.7 inç büyüklüğünde 2880 x 1440p (Quad-HD+) çözünürlükteki ekran ile gelmesi beklenen LG G6’nın ekranı 18:9 oranında olacak ve daha uzun bir görünüme sahip olacak. 564 ppi yoğunluğuna sahip olacak telefonun önden görüntüleri ortaya çıktı.

The Verge adlı yabancı bir siteden sızdırılan görselin, LG G6 ile ilgili önceden çıkarılan iddiların çoğunu doğruladığı görülüyor. 3.5 mm kulaklık girişine yer verilen telefonun metal tasarım ile gelmesi telefonun haliyle bataryasının çıkarılamayacağını işaret ediyor. Bu özellikler doğrultusunda telefonun kablosuz şarj özelliği ve IP67 sertifikasına sahip olması bekleniyor.

Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisi ve 6 GB RAM kapasitesi ile gelmesi beklenen modelin bu güçlü donanıma karşı ısı boruları ile önlem alacağı iddia ediliyor. Bu ısı boruları ile birlikte 150 dereceye kadar dayanıklı hale getirilecek olan amiral gemisinin Note 7 gibi facia yaşamayacağı öngörülüyor.

26 Şubat 2017’de Tanıtılıyor

LG G6 modeli 26 Şubat 2017 tarihinde düzenlenecek olan MWC 2017’de tanıtılacak. Google Asistan ile gelecek olan yeni amiral gemisinin bu özelliklerle birlikte etkinliğe damga vurması ve Galaxy S8 modeline oldukça dişli bir rakip olarak çıkması bekleniyor.