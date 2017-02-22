Tanıtımına bir kaç gün kala LG G6 hakkında neredeyse tüm detaylar ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde LG G6’nın kamere özellikleri de belli olmuştu. 6 Şubat Cumartesi günü MWC 2017 etkinliğinde LG G6 tüm detayları ile Barselona’da tanıtılacak. LG Türkiye resmi hesabından son iki gündür LG G6’nın özellikleri hakkında detaylarda paylaşıyor. Telefonun suya ve toza dayanıklı olacağı paylaştıkları videolar ile kesinleşti.

LG G5 vs LG G6 Yan Yana

Şimdiye LG G6 kendini çok net göstermese de sızdırılan bazı fotoğraflar ile telefon hakkında bilgilere ulaşmış olduk. Bugün LG G6 selefi LG G5 ile yan yana çekilmiş bir fotoğraf ile görüntülendi. LG G5 5.3 inç ekrana sahip, LG G6 5.7 inç 18:9 ekran kullanılıyor. LG G5 modeline kıyasla çok daha küçük çerçevelere sahip olduğu görünüyor.

Alt çerçevede bir LG logusu görünmüyor ama bunun bir prototip olduğunu düşürsek bazı işlemlerin cihaza uygulanmadığını düşünebiliriz. İki cihazda neredeyse aynı boy oranına sahip fakat LG G6 selefine göre biraz daha geniş duruyor. LG G2 modeline benzeyen akıllı telefon, yine eski modelinde çıkarılamayan bir pil kullanmıştı. Şimdi suya ve toza karşı dayanıklı olacak telefonun çıkarılamayan bir bataryaya da sahip olacak.