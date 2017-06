LG G6 ile LG G6 Plus Arasındaki Farklar Neler?

LG son amiral gemisi akıllı telefonunun yeni modelini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. LG G6’nın daha gelişmiş bir versiyonu ile karşımıza çıkacak telefon LG G6 Plus olarak adlandırılıyor. Yeni model, tasarım ve kasa olarak aynı olsa da donanım olarak bazı farkları bulunuyor. Standart G6 görümüne sahip olan akıllı telefon yükseltilmiş hafıza ve artırılmış RAM bulunuyor. 27 Haziranda satışa sunulması beklenen LG G6 Plus ile ülkemizde şuan satışı yapılan LG G6 modelinin arasında gözle görülür donanım farkları var.

LG G6 & LG G6 Plus Donanım Farkları Neler?

LG G6 Plus üç yeni renk seçeneği ile geliyor. Optik Astro Siyah, Deniz Mavisi, ve Terra Gold renk seçenekleri bulunuyor. G6 Plus modellerinin ön yüzleri tüm renk çeşitlerinde siyah olarak üretilmiş ve sadece akıllı telefonun arka ve yan metal bölümlerinin renkleri değişiyor.

Plus modelinde en dikkat çekici özellikler kuşkusuz 128GB dahili hafıza ve 6GB ram kapasitesinin bulunması. LG G6 modelinde 32GB hafıza ve 4GB Ram bulunuyor. LG G6 modelinde bulunmayan bir diğer özellik ise kablosuz şarj özelliğinin yeni modelde olması. LG G6 Plus modeli satışa sunulacak tüm ülkelerde kablosuz şarj özelliğini destekleyecek. Şuan LG G6’nın ABD ve Kore versiyonları kablosuz şarj özelliği destekliyor.

LG G6, ABD ve Kore’de Quad-DAC ses teknolojisi sahip donanım ile satışa sunulmuştu. G6 plus modelinde bu özellik yine bulunuyor ve tüm bölgelerde bu özelliğin standart olarak geleceğini söyleyebiliriz. Şuan G6 modelinin kutusundan standart LG kulaklığı çıkıyor. LG G6 Plus modelinde kutudan B&O Play kulaklıları bulunduracak gibi. LG G6 Plus aynı zamanda yüz tanıma teknolojisi ve LG pay ile satışa sunulacak.

LG G6 Plus’ın henüz ülkemizde satışa sunulacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Ülkemizde satışa sunulduğu zaman donanımlarda deşiklik gösterebileceğini de belirtelim. Bu ayın sonunda Kore’de satışa sunulaması beklenen akılı telefonun fiyatı hakkında henüz net bilgiler bulunmuyor.