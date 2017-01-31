Bugün İnternet’e LG G6‘ya ait en net görseller sızdı. Şimdiye kadar LG G6 ilk kez bu kadar net görüntülendi diyebiliriz. LG G6’nın 5.7’inç QHD ekran ile geleceği neredeyse netleşti ve 26 Şubat tarihinde Barselona’da düzenlenecek bir etkinlik ile kullanıcı ile buluşacak. Ürünün üst yarısının tek bir kısmından başka bildiğimiz, cihazın tam olarak nasıl görüneceğidir. Daha önce CAD görüntüleri sızdırılan LG G6’nın bugün daha net görselleri İnternet’e sızdırıldı.

LG G6’ya Ait En Net Görüntüler

Aşağıdaki görsellerde gördüğünüz gibi bu cihaz tamamen bitmiş bir ürün değil. Bununla birlikte dış gövdenin metal bir çerçeve ile kaplandığını görüyoruz. LG G5‘de kullanılan metal çerçeve’den biraz daha oval olduğunu görebilirsiniz. Ön yüzünde kasa çerçeve oranı da oldukça az olduğu gözlemleniyor. Telefonun ön yüzünde daha geniş ve daha büyük bir ekran olduğunu görebilirsiniz. LG’nin davet için dağıttığı görseller ile bu telefondaki köşe kıvrımlarının ve boy oranlarınında neredeyse aynı olduğu görünüyor.

Görselde görünen arka yüzeyin tamamen bitmiş bir ürün olmadığını ve böyle bir arka yüzey ile gelmeyeceğini belirtelim. Arka kısımda yine LG G5 modelinde kullanılan çift kamera ve parmak isi sensörü bulunuyor. LG G5 modelinde çıkıntılı olarak bulunan kamera ve power tuşu, bu modelde kasa yüzeyi ile aynı orantıda ve çıkıntısız olarak gelecek gibi.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, üst hoparlörlü kulaklık girişi ile birlikte tekli hoparlörlü alt USB Type-C portudur. LG G6 tamamen kapalı bir kasaya ait ve çıkarılamayan bir pil ile geleceğini de düşünüyoruz. Suya dayanıklı bir model ile karşımıza çıkacağı için, tamamen kapalı ve çıkarılamayan bir batarya kullanılacak gibi.

Görseller tamamen Prototip ve bitmemiş bir ürün olduğunu belirtelim.