LG yeni amiral gemisi G6 için çalışmalarını sürdürürken, LG G6 hakkında da ipuçları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün tanıtımını yaptığı yeni kablosuz şarj standı ile G6 modelinde bu özelliği ön plana çıkaracağını söyleyebiliriz. LG kablosuz şarj pedinin henüz tanıtımını yaptı, fakat son amiral gemileri LG’nin bu yeni ürününü desteklemiyor. LG G5 ve LG V20 modelinde Qi kablosuz şarj desteği bulunmuyor.

LG G6 Hakkında İlk İpucu Geldi!

LG G6 modelinde kablosuz şarj desteği olur mu henüz bilemiyoruz. Ama LG yeni amiral gemisi telefonunda bu özelliği kullanabilir. 15 watt gücünde kablosuz şarj özelliği desteklemesi durumunda G6 modelinde bazı artıların olacağını söyleyebiliriz. 15 watt ile telefonun %50’si 30 dk. içinde şarj olabilecek. Şimdiye kadar kullanılan kablolu hızlı şarj özelliğini, kablosuz şarj standı ile yakalamış olacak.

Kablosuz Hızlı Şarj Desteği Sunan Modelleri

LG’nin son amiral gemisi LG G5 ve Phablet modeli V10 kablolu hızlı sarj özelliği desteklerken, LG G3 ve LG G4 kablosuz hızlı şarj desteği Qi sunuyor. Önümüzde ki yıl WMC 2017 Fuarında tanıtılması beklenen LG G6 modelinde kablosuz hızlı şarj desteği olacağını düşünüyoruz. Diğer firmaların ürettiği son amiral gemilerine bulunmayan bu özellik LG’nin yeni amiral gemisinde sunması LG için bir artı olacaktır.