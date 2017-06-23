Çift kamera ve Geniş açılı lensleri ile LG G6 kamerasının tüm özelliklerini kullanın. 2017 yılına özellikle kameraları ile damga vuran telefon, kameralarıyla GIF yapma olanağı da sunuyor. Çektiğiniz videoları GİF formatına çevirebilir, özel filtreler ile fotoğraflar çekebilirsiniz. LG G6 kamera ayarları ile daha profesyonel fotoğraflar sizleri bekliyor.

LG G6 Kamera Ayarları İle Harikalar Yaratın

Geniş açıya sahip çift arka kamera ve yine geniş açıya sahip ön kamerasıyla kendisini hayran bırakan LG G6, kamera rulosu özelliği ile farklı fotoğraflar yaratma imkanı sunabiliyor. GIF olarak adlandırılan bu özellik sayesinde özgün paylaşımlar yapma olanağı doğuyor.

İmzanızı atabildiğiniz, çeşitli açılarda ve farklı tonlarda fotoğraflar çıkarabildiğiniz, facebook’ta yorumlar bölümüne de gelen GIF özelliği, LG G6 ile daha da özel hale geliyor ve kullanıcının kendine özgü GIF‘ini yaratma imkanı sunuyor. Tek parmak hareketiyle özelleştirilen bu özelliğin kullanımı da oldukça basit hale getirilmiş olarak gözüküyor.

Kamera Çekimlerinde Ön izleme Yapın

LG G6‘nın standart çekim modu, Full Vision ekranı tamamen kaplayan fotoğraflar göstermektedir. Bu fotoğrafların ön izlemesi için verilen özellik olan kamera rulosu sayesinde fotoğraf çekerken çektiğiniz fotoğrafların da izlemesini üstte yapabilirsiniz.

Kamera rulosu özelliğini açmak için;

Kamera uygulamasını açın.

Ayarlar ikonuna tıklayın.

Kamera rulosu özelliğini seçin.

Özgün Fotoğraflar İçin İmza Ekleyin

Özel olmasını istediğiniz fotoğrafta imza atmak için herhangi bir uygulama indirip kullanmanıza gerek yoktur. Çektiğiniz fotoğrafın sağ alt köşesinde imzanızın gözükmesi için birkaç ayar yapmanız yeterli olacaktır.

İmza eklemek için;

Kamera uygulamasını açın.

Ayarlar ikonuna tıklayın.

İmza ekle seçeneğini aktif edin.

LG G6 ile GIF Yapmanın Tadını Çıkar

LG G6’da 3.parti uygulamaları indirmeden GIF yapmak çok kolay hale getirildi. Deklanşöre basılı tutup en fazla 100 fotoğraf çekebildiğiniz LG G6‘da GIF yapmak için herhangi bir uygulama indirmenize gerek kalmayacak.

GIF oluşturmak için;

Deklanşöre basılı tutun.

Basılı tuttuktan sonra çıkan yuvarlak içindeki “GIF” seçeneğine basarak oluşturun.

İzlediğiniz Videoyu GIF Haline Çevir

Herhangi bir izlediğiniz videoda sağ üstteki 3 noktaya tıklayıp “GIF Oluştur” seçeneğine basarak 5, 10 veya 15 saniyelik GIF oluşturabilirsiniz.

Tek Parmakla Parlaklık Sizin Elinizde

LG G6 telefonunuzda çekmek istediğiniz herhangi bir nesnenin parlaklığını ayarlamak tek parmağınızın altında kalıyor. Parlaklık ayarını aşağı yukarı oynatarak en iyi parlaklığı seçebilirsiniz.

LG G6 modeli, LG’nin çıkardığı son amiral gemisi olup en iyi özelliklere sahip akıllı telefonudur. MWC 2017’de dünyanın en iyi akıllı telefonu seçilen modelin kameraları ile harikalar yaratmak elinizin altında yatıyor. Kamerası bu kadar özelliğe sahip olan bir telefonun diğer özelliklerini düşünemiyorum.