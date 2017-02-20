Kamera konusunda rakiplerinin bir adım önünde olan firma, LG G6 için yine yeni kamera özellikleri ile karşımıza çıkıyor. LG G6 kamera özellikler arasında, geniş açılı iki adet kamera bulunuyor. Tanıtımına çok az bir süre kalan akıllı telefonun neredeyse tüm özellikleri sızmış durumda. LG ilk kez LG G5 modelinde çift ana kamera kullanmıştı daha sonra LG V20 ile bu kamerayı biraz daha geliştirip kullanıcılardan tam not almıştı. 2017 yılının en çok merak edilen akıllı telefonları arasında yer alan G6 modeli kamera özellikleriyle de çok konuşulacak gibi.

LG G6 Geniş Açılı 13 Mp Kameraya Sahip olacak

LG’nin resmi blogundan yayımlanan bir yazı ile ön kameranın 100 derece görüş açısına ve arka kameranın da 125 derece görüş açısına sahip olacağı kesinleşti. LG V10 modelinden itibaren geniş açılı kamera kullanmaya başlayan LG, yeni modelinde bulunan ön ve 2 arka kameranın da geniş görüş açısına sahip olacak.

LG G6 Kamera Özellikleri Göz Dolduruyor

LG ayrıca, G6 sahiplerinin 360 derecelik panoramik çekimler yapabildiklerini, fotoğraflar ile GIF‘ler üretebileceklerini ve Instagram‘da hemen paylaşmaya hazır fotoğrafları çekmek için “kare kamera” modunu kullanabileceklerini belirtti .

Diğer yazılım geliştirmeleri arasında, yeni selfie filtreleri ve “kılavuz çekimi” gibi yeni çekim modları yer alıyor. Bu modlar, yeni bir çekim için referans olarak hareket etmek için önceki bir fotoğrafın çerçeveye yerleştirilmesini sağlıyor.

Üstün kamera özellikleri ve yazılım özellikleri ile birlikte 26 Şubat tarhinde tanıtımı yapılacak ve kısa sürede satışa sunulacak. Ülkemizde mayıs gibi satışa çıkması planlanıyor.