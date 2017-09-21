LG G6 Kamera Performans Puanı Yayımlandı

LG G6 kamera performans test sonuçları DxOMark tarafından açıklandı. Kamera performanslarını rakipsiz olarak test yapan DxOMark şirketi, LG G6 için yaptığı çalışmaları tamamladı. Yapılan çalışmalar ve test sonuçlarında LG G6 84 puan alarak LG V20 modelinden 1 Puan gerisinde kalmış oldu. Kaybedilen bir kaç puanın LG G6’nın ön kamerasında yaşanan, düşük ışıktaki ortamlarda performans kaybı olarak düşünüyoruz.

LG G6 Kamera Özellikleri

13 Megapiksel çift arka 5 Megapiksel ön kamera bulunan LG G6’nın arka tarafında LED Flaş bulunuyor. f/1.8 – f/2.4 diyafram açıklığı, 3 eksenli OIS (Optik Görüntü Sabitleme), lazer otofokus, 1/3-inç sensör boyutu, 1.12 µm piksel boyutu gibi özelliklere sahip olan kamera 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR (24-bit/192kHz stereo ses kaydı) video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip olup 1080p@30fps, 720p@30fps video kaydı yapabiliyor.

LG G6 DxoMark Kamera Performansı

Fotoğraf çekimlerinin artıları

Hedef pozlaması stabil.

Genel olarak bütün koşullarda canlı ve keyifli renkler.

Gerçekçi ve doğru beyaz dengesi.

Yüksek ışık koşullarında ayrıntı korunması oldukça iyi.

Özellikle yüksek ışıkta hızlı otomatik odaklama.

Flaşlı çekimlerde iyi detay korunması.

Flaşlı çekimlerde doğru ve stabil beyaz dengesi.

Fotoğraf çekimlerinin eksileri

Yer yer kumlanma görülebiliyor.

Çoğu koşulda, ince ayrıntılarda kayıplar ve düşük kontrastlı alanlar görülebiliyor.

Tüm ışık koşullarında renklerde hafif bir yeşile çalma var.

Otomatik odaklama hataları görülüyor.

Video çekimlerinin artıları