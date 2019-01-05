LG G6 Kore Modelleri Yeni Güncelleme Aldı!

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LG G6 Kore modelleri için yeni bir güncelleme yayımlandı. Kapsamlı bir yazılım güncellemesi olan bu pakette birkaç yenilik de yer alıyor. Firma, bu modeli için 2019 yılının ilk güncellemesini de vermiş oldu.

LG G6 Kore Modelleri Yazılım Güncellemesi

Verilen yeni yazılım güncellemesiyle birlikte LG G6 Kore modellerine hem iyileştirme hem de güvenlik güncellemesi verildi. Firmanın planları arasında olan ve hayata geçirilen yeni yazılımla birlikte LG G6 MG600K/S/L ve LG G6 MGKP/KR/SP/SR/LP/LR modellerine V20p yazılım versiyonu sağlanmış oldu. Güncelleme, beraberinde iyileştirme ve yenilikler de getiriyor.

LG G6 Kore modellerine verilen yazılım güncellemesinin detayları.

Kaynak: XDA Forum

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Güncelleme ile Gelen Yenilikler

Bluetooth özelliğine iyileştirme yapılarak akıllı saatler, araç kitleri ve harici hoparlörlerle uyumluluk artırıldı. QLens özelliğine dükkan arama özelliği eklendi. Geliştirilmiş USB OTG bağlantı fonksiyonu getirildi. Video oynatma hatası düzeltme işlemi sırasında ses sorunu giderildi. Görüntülü görüşme hatası çözüldü. Çağrı konuşmalarında oluşan ses sorunu giderildi. Güvenlik yaması yapıldı.

Yukarıda belirtilen modele sahip kullanıcılar, akıllı telefonları üzerinde Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA yöntemiyle güncellemeyi yapabilir.

Henüz OTA yöntemiyle güncellemeye kavuşmayan kullanıcılar ise firmanın sağlamış olduğu LG Bridge programını kullanabilir. Bilgisayar üzerinden kullanılan bu program ile hem güncelleme hem de yedekleme yapabilirsiniz. LG Bridge ile ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;

Telefon üzerinden gerçekleştireceğiniz güncellemelerde mutlaka wi-fi ağını kullanın. Güncellemeyi yapmadan önce şarjın en az %50 seviyesinde olmasına özen gösterin. Güncelleme sonrası stabil bir kullanım için hard reset atmanızı öneririz. Bunun için buraya tıklayarak nasıl atılacağını öğrenebilirsiniz.

NOT = Güncellemenin KDZ dosyası linki en kısa sürede eklenecektir.