LG MAĞAZA GİT
GüncellemeLG G6

LG G6 Kore Modelleri Yeni Güncelleme Aldı!

By Ahmet Dizdar
- Advertisement -

LG G6 Kore modelleri için yeni bir güncelleme yayımlandı. Kapsamlı bir yazılım güncellemesi olan bu pakette birkaç yenilik de yer alıyor. Firma, bu modeli için 2019 yılının ilk güncellemesini de vermiş oldu.

LG G6 Kore Modelleri Yazılım Güncellemesi

Verilen yeni yazılım güncellemesiyle birlikte LG G6 Kore modellerine hem iyileştirme hem de güvenlik güncellemesi verildi. Firmanın planları arasında olan ve hayata geçirilen yeni yazılımla birlikte LG G6 MG600K/S/L ve LG G6 MGKP/KR/SP/SR/LP/LR modellerine V20p yazılım versiyonu sağlanmış oldu. Güncelleme, beraberinde iyileştirme ve yenilikler de getiriyor.

LG G6 Kore modellerine verilen yazılım güncellemesinin detayları.
Kaynak: XDA Forum
- Advertisement -

Güncelleme ile Gelen Yenilikler

  1. Bluetooth özelliğine iyileştirme yapılarak akıllı saatler, araç kitleri ve harici hoparlörlerle uyumluluk artırıldı.
  2. QLens özelliğine dükkan arama özelliği eklendi.
  3. Geliştirilmiş USB OTG bağlantı fonksiyonu getirildi.
  4. Video oynatma hatası düzeltme işlemi sırasında ses sorunu giderildi.
  5. Görüntülü görüşme hatası çözüldü.
  6. Çağrı konuşmalarında oluşan ses sorunu giderildi.
  7. Güvenlik yaması yapıldı.
  LG G6 Özellikleri İle Bir Amiral Gemisinden Daha Fazlasını Sunuyor

Yukarıda belirtilen modele sahip kullanıcılar, akıllı telefonları üzerinde Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA yöntemiyle güncellemeyi yapabilir.

Henüz OTA yöntemiyle güncellemeye kavuşmayan kullanıcılar ise firmanın sağlamış olduğu LG Bridge programını kullanabilir. Bilgisayar üzerinden kullanılan bu program ile hem güncelleme hem de yedekleme yapabilirsiniz. LG Bridge ile ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;

  1. Telefon üzerinden gerçekleştireceğiniz güncellemelerde mutlaka wi-fi ağını kullanın.
  2. Güncellemeyi yapmadan önce şarjın en az %50 seviyesinde olmasına özen gösterin.
  3. Güncelleme sonrası stabil bir kullanım için hard reset atmanızı öneririz. Bunun için buraya tıklayarak nasıl atılacağını öğrenebilirsiniz.
  LG V30 T-Mobile Ekim Ayı Güvenlik Güncellemesi Verildi

NOT = Güncellemenin KDZ dosyası linki en kısa sürede eklenecektir.

- Advertisement -
Önceki İçerikLG Q9 One Modeli Ortaya Çıktı!
Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis bilgini.

RELATED ARTICLES

Güncelleme

LG G7 ThinQ EUR Kasım Güncellemesi Verildi

Ahmet Dizdar -
Dağıtılan güvenlik güncellemelerinden nasibini alan modellerden biri de LG G7 ThinQ EUR modelleri oluyor. Yeni dağıtılan güncellemeyle...
Devamını Oku
Güncelleme

LG G7 ThinQ Android Pie Beta 2 Güncellemesi Dağıtıldı!

Ahmet Dizdar -
1
LG firmasının LG G7 Güney Kore modelleri için yayımlamış olduğu Android Pie Beta güncellemesinin 2.aşaması da yayımlandı....
Devamını Oku
Güncelleme

LG G7 Fit Avrupa Modelleri Aralık Güncellemesi Aldı

Ahmet Dizdar -
LG G7 ThinQ modelinin bir alt versiyonu olarak piyasaya tanıtılan akıllı telefon LG G7 Fit modeliyle ilgili...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Copyright 2015-2018 - LGDestek Türkiye Kullanıcıları
DİĞER İÇERİKLER

LG Q9 One Modeli Ortaya Çıktı!

LG G7 ThinQ EUR Kasım Güncellemesi Verildi