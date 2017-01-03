IFA 2016 fuarında LG V20‘nin tanıtılmasından sonra kısa sürede LG G6 haberleri internette yer edinmeye başladı. En son LG G6’nın cam tasarım ve edge ekran ile geleceğini söyledik ve bu ikilinin kablosuz şarj özelliği ve IP67 sertifikasına sahip olacağını belirttik. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Yeni iddialara akılacak olursa LG G6 koruyucu kılıf ile LG G5’e benzer tasarım ile geliyor.

LG G6, Koruyucu Kılıf İle Görüntülendi

Yeni iddialara göre LG G6 kılıfla görüntülendi ve bu kılıf onun tasarımının nasıl olacağını bir nebze olsa da belirtmektedir. Kılıfa bakıldığında arkada çift kamera ve parmak izi okuyucusu yer alacağı düşünülen LG G6‘nın G serisinin amiral gemisi LG G5 ile aynı hatlara sahip olacağı muhtemel görünüyor.

LG G5‘in modüler tasarıma sahip olmasıyla birlikte LG V20‘nin de bu tasarımı kullanacağı düşünülüyordu. Ancak tanıtımdan önce sadece çıkarılabilir batarya yapısına sahip olduğu kesinleşti ve modüler tasarım kullanılmadı. “LG G6 modelinde kullanılacak” iddiaları ortaya atılsa da son haberimizde LG G6’nın cam tasarım ve IP67 sertifikası ile geleceğini söyledik ve bu yüzden modüler tasarım olmayacağı kesinleşti.

MWC 2017’de Tanıtılabilir

Samsung Galaxy S8 modelinin erken tanıtılacağı söylentileri LG’yi harekete geçirdi ve LG G6 da erken tanıtılabilir duruma geldi. Söylentilere göre Şubat ayında Barcelona’da yapılacak olan MWC 2017’de tanıtılması beklenen LG G6’nın en geç olarak da Mart-Nisan aylarında New York’ta tanıtılmasına sıcak bakılıyor.

Snapdragon 835 İle mi Geliyor ?

Özellikleri henüz belli olmayan LG G6 modelinin zirve yaparak Qualcomm Snapdragon 835 çip setine yer vermesi bekleniyor.