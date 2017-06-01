LG Teknik Servis İLETİŞİM

LG Türkiye tarafından geçtiğimiz ay bir test grubu oluşturuldu. LG Facebook sayfasından ”LG G6 Test Grubu Yarışması” yarışmaya katılım gösterenler arasında yapılan çekiliş ile 25 kişiye LG G6 akıllı telefonu hediye edildi. Bu 25 kişi aynı zamanda bir test grubuna dahil edildi ve verilen görevleri yerine getirmeye başladılar. Telefon almadan önce hepimiz kullanıcı yorumlarını okuyup karar veriyoruz. Yeni bir telefon alırken kullanıcı yorumları bizim için çok fazla önem taşıyor. Sizde bu aralar yeni bir telefon almayı düşünüyorsanız LG G6 kullanıcı yorumlarını okumanızı tavsiye ediyoruz.

LG G6’yı Test Eden Kullanıcılardan Yorumlar

Test grubu kullanıcıları iki hafta boyuca LG G6‘yı kullandık’dan sonra deneyimlerini ve izlenimlerini detaylı olarak bir metin halinde aktardılar. Telefonun özelliklerinden kullanım kolaylıklarına kadar en ince ayrıntılarını bir kullanıcı deneyiminden yola çıkarak aktarmaya çalıştılar. Toplam 25 kişinin katıldığı test grubunda LG G6 hakkında merak ettiğiniz tüm sorulara cevap bulabilirsiniz. Aklınıza takılan bazı soru işaretleri varsa kullanıcı deneyimlerini okumanızı tavsiye ediyoruz.

LG G6 kullanıcılar dört farklı kategoride kullanıcı deneyimlerini anlattılar. LG G6 yorumları, Eşleşmeli fotoğraflar, Geniş açılı fotoğraf ve video testleri ile bir telefondan merak ettiğiniz her şeyi bulabilirsiniz.

LG G6 Eşleşmeli Fotoğraf

LG G6 fotoğraf çekim modları ile telefona hayran kalacaksınız. Sosyal medyada çok fazla fotoğraf paylaşıyorsanız G6’nın farklı çekim modları ile arkadaşlarınızı şaşırtabilirsiniz. Test Grubundan bir kaç kullanıcı deneyimini paylaşacağız.

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LG G6 Geniş Açılı Fotoğraf

LG G6 kamerası ile ön plana çıkan bir telefon. Çift kamerası ve geniş açılı fotoğraf çekmesi sayesinde rakiplerini geride bırakıyor. Test grubu kullanıcıları çektikleri geniş açılı fotoğraflara aşağıdan bakabilirsiniz.

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LG G6 Kullanıcı Video Çekimi

Son olarak LG G6 ile çekilmiş kullanıcı videosu ile sizleri baş başa bırakıyoruz. LG G6 hakkında görüşlerinizi bize yorum olarak mutlaka iletiniz.

LG G6 kullanıcı deneyimleri ve kullanıcı yorumları için LG G6 Test Grubunu inceleyebilirsiniz. 25 kullanıcının katıldığı test grubunda aklınıza takılan tüm sorulara ve LG G6’nın tüm özellikleri öğrenebilirsiniz. http://lgg6testgrubu.com/