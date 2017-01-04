MWC 2016’da tanıttığı dünyanın ilk modüler akıllı telefonu olan LG G5 ile istediğini tam yakalayamayan firma, 2017 yılına çok iyi hazırlanmış gibi görünüyor. Yeni iddialara göre LG firması satış politikasını değiştirerek “LG G6, LG G5’ten Daha Ucuz Olabilir” diyor.

LG G6, LG G5’ten %20 Daha Ucuz Olabilir

Güney Kore’de yapılan analizlere göre 2016 yılında LG G5’ten istediği verimi alamayan firma, LG V20 ile atak yaptı, şimdi de LG G6 ile zirveye oynuyor. Kim Dong-won’un yaptığı açıklamaya göre LG G6, LG G5’ten %20 daha ucuz olabilir. Bu ucuzlama sebebini LG G5’in modüler yapısı ile kullanıcıları kendisine çekmediği ve modüler tasarımın LG G5’e özel olması nedeniyle 2799 TL fiyat bandında satışa çıkarıldığı söylendi.

LG G6’ya bakılacak olursa geçen günlerde yaptığımız haberlerde LG G6’nın cam tasarım, kablosuz şarj ve IP67 sertifikası gibi özelliklerle geleceğini vurguladık. Bu özelliklerin gelmesiyle birlikte LG G6 modüler bir tasarıma sahip olmayacak ve bu yüzden LG G5’ten %20 daha ucuz bir fiyatta piyasaya çıkabilir. Yapılan 2017 analizlerine göre firma, LG G6 modelinde yaklaşık 6 milyonluk bir satış rakamına ulaşacağını belirtmektedir.

MWC 2017’de Tanıtılacak

Her yıl düzenlenen Mobile World Congress 2017’de tanıtılması beklenen LG G6’nın 5.3 inçlik 2560 x 1440p (QHD) çözünürlüğünde edge ekrana, arka cam tasarıma, Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisine yer vermesi bekleniyor. 27 Şubat – 2 Mart 2017 tarihleri arasında tanıtılması beklenen LG G6 merakla bekleniyor.