LG G6 Mini, LG Q6 Adıyla Geliyor

LG’nin Barselona’da düzenlenmiş olan MWC 2017 kongresinde tanıttığı amiral gemisi modeli LG G6’nın mini modeli, LG Q6 adıyla geliyor.

LG G6 Mini Yerine LG Q6 Denilecek

Geçen haftalarda bazı makalelerimizde bahsettiğimiz LG G6 Mini kesinleşti. Yeni modelin LG G6 Mini yerine LG Q6 ile anılacağı açıklandı. LG G6’da bulunan bazı özelliklerin kırpılmış şekliyle gelmesi beklenen yeni mini modelin en ilgi çekici yanı 18:9 oranındaki Full Vision ekranı olacak.

5.4 inç büyüklüğünde 1920 x 1080p (FHD) çözünürlükte 18:9 Full Vision ekrana sahip olacak modelin 3 GB RAM kapasitesi bulunacak. Bazı teknik özelliklerin hala gizliliği korunan kırpılmış modelde 13 MP çözünürlüğünde arka kamera olacak.

Yakında tanıtılması beklenen yeni modelin model numarası M700 olarak geçiyor. Fiyatı ve tanıtım tarihi belli olmayan yeni modelin kesin tanıtılacağının altı çiziliyor.