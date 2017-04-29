LG Teknik Servis İLETİŞİM

26 Şubat 2017 Pazar günü Barselona‘da düzenlenen MWC 2017 etkinliğinde tanıtılan LG G6, kısa sürede gündemde zirveye oturdu ve satış rekorları kırmayı başardı. Birçok ülkede satışa sunulan LG G6 ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. İddialara göre LG G6’nın kardeşi LG G6 Mini modeli piyasaya geliyor.

LG G6 Mini, LG G6 ile Aynı Özelliklere Sahip Olabilir

Yeni çıkan iddialara göre yeni amiral gemisi LG G6‘nın küçük versiyonu LG G6 Mini modeli geliyor. LG G6 gibi 18:9 oranında ekrana sahip olması beklenen mini modelin ekran boyutunun 5.4 inç olması bekleniyor. LG G5 modelinden sonra mini versiyon olarak LG G5 SE modelini duyuran LG firması, aynı politikayı LG G6‘da da izlemeyi hedefliyor. Donanımda Qualcomm Snapdragon 821 işlemci, 4 GB RAM ve 32 GB dahili depolama ile gelmesi beklenen LG G6 Mini modelinde kesinlik kazanmayan bu özelliklerin LG G5 & LG G5 SE ikilisinde de yapıldığı gibi düşük fiyatlı olarak satışa sunma açısından düşük tutabilir.

LG G5 SE modelini Türkiye pazarına da süren Koreli firmanın LG G6 Mini modelini Türkiye sürmesi bekleniyor. Bu konuyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmasa da geçmişten kalan deneyimler, yeni modelin Türkiye pazarında da yer alacağını gösteriyor. İlginç bir iddia ise yeni modelin Amerika Birleşik Devletleri piyasasında olmayacağını belirtiyor.

Yeni mini amiral gemisi, özellikleri ve fiyatıyla tatmin edebilecek mi? LG G6‘nın satış politikasını etkileyecek mi?