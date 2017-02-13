LG G6 ülkelere göre farklı model numaraları ile satışa sunulmaktadır. Hangi model numarasının, hangi ülkeye ait olduğunu belirlemektedir. LG G6 model numaraları ve ülke kod’ları nelerdir detaylı olarak inceleyeceğiz. LG‘nin yeni akıllı telefonu G6, İngiltere Web sitesinde H870 model numarası ile yer adı. H870 model numarasının Avrupa versiyonu olduğunu düşünüyoruz, ülkemizde satışa sunulacak akıllı telefon içinde model numarası H870TR olacağı neredeyse kesin gibi.

LG G6 Model Numarası

LG ürettiği akıllı telefonları ülkelere bölgelere göre farklı yazılımlar ile sunuyor. Ayrıca telefonlarına bölgelere ve ülkelere göre model numarası da veriyor. Böylece hangi model numarasının, hangi ülkeye ait olduğunu ve hangi yazılımın, hangi telefon için uygun olduğunu rahatlıkla seçebiliyoruz. 26 Şubat tarihinde tanıtımı yapılacak LG G6 modelininde Avrupa ve Türkiye model numarası belli oldu. Türkiye satılacak modelin H870TR olacağı, Avrupa ülkelerinde satışa çıkacak modelinde H870 olacağı kesinleşti.

Şimdiye kadar sızın bilgilere göre iki farklı model numarası daha bulunuyor. AT&T operatörü için kullanacak model numarasının H871 olduğunu geçtiğimiz günlerde Geekbench testlerinde ortaya çıkmıştı. Verizon operatörü daha önce LG G6 modelinin LG-VS988 olduğunu açıklamıştı.

LG G6 H870DS Dual Sim (çift hatlı)

LG G6 Dual Sim model numarası da sertifika sürecinde ortaya çıktı. Avrupa ve Asya bölgelerinde satışı yapılacak telefonun model numarası H870DS olarak görüntülendi. Bu model numarasının çift sim ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ülkemiz de sade ithal yolu ile satışı yapılacak H870DS modelinin LG resmi satışını ülkemizde yapmayacak.

LG G6 Model Numaraları ve Ülke Kodları