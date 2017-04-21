LG G6 Nasıl Sıfırlanır, Hard Reset ve Format Nasıl Atılır

LG G6 Nasıl sıfırlanır? Format ve Hard Reset nasıl atılır? Ekran desen tuş kilitini, Ekran ve Galeri şifresini unuttuğunuzda telefonu sıfırlamanız gerekebilir. Ekran şifresi unutulan telefonun ayarlarına erişemezsiniz ve Fabrika ayarlarına sıfırlama yapamazsınız. LG G6 Nasıl sıfırlanır ve hard reset, format atılır detaylı bir şekilde anlatacağız.

1-) LG G6 Nasıl Sıfırlanır? – Fabrika Ayarlarına Geri Dönme

Telefonu fabrika ayarlarına geri döndürmek tüm verilerinizi siler. Bu işlem genelde telefonu servise gönderecek kullanıcıların verilerine başkalarının erişmemesi için kullanılan bir yöntemdir. Artık telefonu kullanmayacak veya başka bir telefona geçecekseniz telefonun Fabrika Ayarlarına Geri döndürüp kişisel verilerinizi silebilirsiniz. Fabrika Ayarlarına sıfırlamak için aşağıdaki işlemleri sırası ile gerçekleştirin.

Ayarlar/ Genel/ Yedekle & Sıfırla/ Fabrika Verilerine Sıfırlar/ Telefonu Sıfırlar

2-) LG G6 Nasıl Sıfırlanır? – Hard Reset & Format Nasıl Atılır?

Bazı durumlarda telefonu Fabrika Ayarlarına sıfırlayamayız. Ekran tuş kiliti şifresini unuttuğumuzda, Ekran desen kiliti şifresini unuttuğumuzda telefonun ayarlarına ve içeriğine erişemeyiz. Böyle durumlarda tek çare telefona Format atmak ve Hard Reset dediğimiz işlemi yapmak gerekiyor. Aşağıda telefona Hard Reset Format nasıl atılır Resimli anlatım olarak bulabilirsiniz.