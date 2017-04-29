LG G6 en yeni teknoloji ile tasarlanmış öne çıkan özellikleri sayesinde size bir telefondan daha fazlasını sunuyor. Geçtiğimiz yılın amiral gemisi LG G5 ile kıyasladığımız zaman, LG G6 da kullanılan yeni teknolojiler sayesine çok fazla mesafe kaydettiğini söyleyebiliriz. LG G6’nın dikkat çekici özelliklerine baktığımız zaman teknolojiyi avucunuzun içinde taşıdığınız bir gerçek. LG G6’nın öne çıkan en iyi özelliklerine gelin birlikte bakalım.

  Daha İnce Bir Telefonda Daha Fazla Görün

  • 5.61” QHD FullVision Ekran

Şık bir telefonda şaşırtıcı derecede büyük FullVision ekran metin, gezinme için daha fazla alan sağlarken, oyun esnasında daha geniş bir görüntüleme alanı sunar. 18:9 en-boy oranı ve QHD Plus çözünürlüğü, daha sürükleyici bir izleme deneyimi için üstün görüntü kalitesi sunar.

LG G6 FullVision Ekran

  Daha Fazla Dahil Olun, Hiçbir Şeyi Kaçırmayın

  • Geniş Açılı Ön Kamera

Her türlü nesnede ön kamerada daha büyük görüntü elde edin. 82 Derece normal açı ve 100 Derece geniş açılı ön kamera.

Ön Kamera
  • Çift 13MP Arka Kamera

LG G6’daki çift 13MP arka kamerayla hayatın tüm nefes kesen anlarını yakalayın. 13MP 71 Derece normal açı ve 13MP 75 Derece geniş açılı ana kameralar.

Arka kamera

  Anı Yakala ve Paylaş

  • Kare Kamera Modu; Dört farklı kare kamera modundan birini kullanarak fotoğraflar ve videolarla daha eğlenceli vakit geçirin.
  • Snap Enstantane Çekim Shot; Son çekimi gözden geçirin, sonraki çekimin ön izlemesini görün.
  • Izgara Çekim; Fotoğraflar ve videolar için 2×2 ızgara görünümü oluşturun.
  • Kılavuz Çekim; Bir kılavuz ile fotoğrafları yeniden oluşturun.
  • Eşleştirme Çekim; İki fotoğrafı birleştirerek yaratıcı görüntü elde edin.

  Mobil Görüntüleme Deneyiminizi Değiştirin

  • Dolby Vision ve HDR10 Desteği

Dolby Vision, HDR10 ve QuadHD + FullVision ekranlı LG G6, gelişmiş kontrast ve renk ile etkileyici sinematik bir deneyim sunar. HDR oynatımından faydalanmak için video içeriği Dolby Vision veya HDR10’da oluşturulmalıdır.

LG G6 Dolby Vision HDR10

  Suya Ve Toza Dayanıklı

  • IP68 Su/Toza Dayanıklı

Üstün IP68 su ve toz direnci sayesinde LG G6’yı endişe etmeden her yere götürün. Kontrollü laboratuvar koşullarında yapılan testlere göre 30 dakika boyunca 1,5 metreye kadar su geçirmezlik.

  Ses Kaydında Yeni Seviye

  • Hi-Fi Kayıt (Video/Ses)

LG G6’nın iki yüksek AOP mikrofonu ve yüksek doğrulukta kayıt kabiliyeti ile daha dolgun, daha zengin ve yüksek kalitede bir ses elde edin.

LG G6 Hi-Fi Ses Kaydı

  Artık Endişelenmeyin ve Oyunun Tadını Çıkarın

  • Game Battery Saver ve Vulkan

LG G6, sizi Vulkan tarafından tamamen desteklenen oyun deneyiminde bir üst seviyeye davet ediyor. Oyun pil tasarrufu sayesinde pil gücü konusunda endişelenmemenizi sağlıyor. Ayrıca çözünürlük, çerçeve pil gibi her göstergeyi ihtiyaçlarınıza göre ayarlıyabilirsiniz.

LG G6 Vulkan
LG G6 Temel Özellikleri
DEĞERLENDİRME
Ekran
Tasarım
Kamera
İşlemci
ÖZET
Ekran kasa oranı ile LG G6 daha büyük ekranı daha küçük bir kasada sunuyor. Zarif ve ince tasarımı ile kullanım kolaylığı salıyor. Çift 13MP kamera ve kamera yazılımı ile sizi profosyonel bir fotoğrafçıya dönüştürüyor. İşlemcisi ile biraz geride kalsa'da günümüzde ki en iyi işlemciler arasında yer alıyor.
4.4
GENEL PUAN
Paylaş
Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

İLGİLİ İÇERİKLERYAZARIN DİĞER İÇERİKLERİ

  • Fatih Çetin

    Snop 821 li bi cihaza 3600 verecegime gider parayi yakarım daha iyi hic yoktan kazik yedim demem zevk için yaktım derim