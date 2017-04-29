LG G6 en yeni teknoloji ile tasarlanmış öne çıkan özellikleri sayesinde size bir telefondan daha fazlasını sunuyor. Geçtiğimiz yılın amiral gemisi LG G5 ile kıyasladığımız zaman, LG G6 da kullanılan yeni teknolojiler sayesine çok fazla mesafe kaydettiğini söyleyebiliriz. LG G6’nın dikkat çekici özelliklerine baktığımız zaman teknolojiyi avucunuzun içinde taşıdığınız bir gerçek. LG G6’nın öne çıkan en iyi özelliklerine gelin birlikte bakalım.

Daha İnce Bir Telefonda Daha Fazla Görün

5.61” QHD FullVision Ekran

Şık bir telefonda şaşırtıcı derecede büyük FullVision ekran metin, gezinme için daha fazla alan sağlarken, oyun esnasında daha geniş bir görüntüleme alanı sunar. 18:9 en-boy oranı ve QHD Plus çözünürlüğü, daha sürükleyici bir izleme deneyimi için üstün görüntü kalitesi sunar.

Daha Fazla Dahil Olun, Hiçbir Şeyi Kaçırmayın

Geniş Açılı Ön Kamera

Her türlü nesnede ön kamerada daha büyük görüntü elde edin. 82 Derece normal açı ve 100 Derece geniş açılı ön kamera.

Çift 13MP Arka Kamera

LG G6’daki çift 13MP arka kamerayla hayatın tüm nefes kesen anlarını yakalayın. 13MP 71 Derece normal açı ve 13MP 75 Derece geniş açılı ana kameralar.

Anı Yakala ve Paylaş

Kare Kamera Modu; Dört farklı kare kamera modundan birini kullanarak fotoğraflar ve videolarla daha eğlenceli vakit geçirin.

Dört farklı kare kamera modundan birini kullanarak fotoğraflar ve videolarla daha eğlenceli vakit geçirin. Snap Enstantane Çekim Shot; Son çekimi gözden geçirin, sonraki çekimin ön izlemesini görün.

Son çekimi gözden geçirin, sonraki çekimin ön izlemesini görün. Izgara Çekim; Fotoğraflar ve videolar için 2×2 ızgara görünümü oluşturun.

Fotoğraflar ve videolar için 2×2 ızgara görünümü oluşturun. Kılavuz Çekim; Bir kılavuz ile fotoğrafları yeniden oluşturun.

Bir kılavuz ile fotoğrafları yeniden oluşturun. Eşleştirme Çekim; İki fotoğrafı birleştirerek yaratıcı görüntü elde edin.

Mobil Görüntüleme Deneyiminizi Değiştirin

Dolby Vision ve HDR10 Desteği

Dolby Vision, HDR10 ve QuadHD + FullVision ekranlı LG G6, gelişmiş kontrast ve renk ile etkileyici sinematik bir deneyim sunar. HDR oynatımından faydalanmak için video içeriği Dolby Vision veya HDR10’da oluşturulmalıdır.

Suya Ve Toza Dayanıklı

IP68 Su/Toza Dayanıklı

Üstün IP68 su ve toz direnci sayesinde LG G6’yı endişe etmeden her yere götürün. Kontrollü laboratuvar koşullarında yapılan testlere göre 30 dakika boyunca 1,5 metreye kadar su geçirmezlik.

Ses Kaydında Yeni Seviye

Hi-Fi Kayıt (Video/Ses)

LG G6’nın iki yüksek AOP mikrofonu ve yüksek doğrulukta kayıt kabiliyeti ile daha dolgun, daha zengin ve yüksek kalitede bir ses elde edin.

Artık Endişelenmeyin ve Oyunun Tadını Çıkarın

Game Battery Saver ve Vulkan

LG G6, sizi Vulkan tarafından tamamen desteklenen oyun deneyiminde bir üst seviyeye davet ediyor. Oyun pil tasarrufu sayesinde pil gücü konusunda endişelenmemenizi sağlıyor. Ayrıca çözünürlük, çerçeve pil gibi her göstergeyi ihtiyaçlarınıza göre ayarlıyabilirsiniz.