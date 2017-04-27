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LG G6 akıllı telefonuna sahip olan kullanıcılara, ücretsiz olarak 200$ değerinde oyun ögeleri hediye ediliyor. LG G6 Oyun Koleksiyonunda bulunan 6 farklı popüler oyun için, uygulama içi satın alma ile elmas, para ve değerli taşlar alınıyor. 18.9 Ekran boyutu ile fark yaratan akıllı telefon için popüler oyunlar telefonun ekranına uygun şekilde hazırlandı.

LG G6 Oyun Koleksiyonu

LG G6 Oyun Koleksiyonunda 6 farklı oyun ve 200$ değerinde uygulama içi satın alım bulunuyor. Temle Run2, Spider-Man Unlimited, Crossy Road, Cookie Jam, SimCity Buildlt ve Genies & Gems oyunlarında kullanabileceğiniz toplam 200$ ödül.

Koleksiyondaki Oyunlar;

Temple Run 2: Vault Of Coins, 179,99 TL değerinde Madalyonlar kasasını uygulama için satın alımını yapabiliyorsunuz. Spider-Man Unkimited; Paket 1, 104,99 TL değerinde uygulama içi satın alım yapabilirsiniz.

Crossy Road: deluxe figurine bundle 97,99 TL Değerinde Lüks figür paketini satın alabiliyorsunuz.

Cookie Jam; Cookie Jam oyununda 119,99 TL değerinde 1175 Coins ögesini ücretsiz satın alabiliyorsunuz.

SimCity Buildlt; Popüler Simity Buildlt oyununda 69,99 TL değerinde Yığınla Sim Para 20 ögesine ücresiz sahip oluyorsunuz.

Genies & Gems; LG G6’ya özel 124,99 TL değerinde Boosters Bundle ögesine ücretsiz sahip oluyorsunuz.

LG G6 Oyun Koleksiyonu Hediyeleri Nasıl Alınır?

LG G6’ya özel oyun ögelerini ücretsiz olarak telefonunuza almak için aşağıdaki işlemleri srası ile gerçekleştirin.