LG G6 akıllı telefonuna sahip olan kullanıcılara, ücretsiz olarak 200$ değerinde oyun ögeleri hediye ediliyor. LG G6 Oyun Koleksiyonunda bulunan 6 farklı popüler oyun için, uygulama içi satın alma ile elmas, para ve değerli taşlar alınıyor. 18.9 Ekran boyutu ile fark yaratan akıllı telefon için popüler oyunlar telefonun ekranına uygun şekilde hazırlandı.
LG G6 Oyun Koleksiyonu
LG G6 Oyun Koleksiyonunda 6 farklı oyun ve 200$ değerinde uygulama içi satın alım bulunuyor. Temle Run2, Spider-Man Unlimited, Crossy Road, Cookie Jam, SimCity Buildlt ve Genies & Gems oyunlarında kullanabileceğiniz toplam 200$ ödül.
Koleksiyondaki Oyunlar;
Temple Run 2: Vault Of Coins, 179,99 TL değerinde Madalyonlar kasasını uygulama için satın alımını yapabiliyorsunuz.Spider-Man Unkimited; Paket 1, 104,99 TL değerinde uygulama içi satın alım yapabilirsiniz.
Crossy Road: deluxe figurine bundle 97,99 TL Değerinde Lüks figür paketini satın alabiliyorsunuz.
Cookie Jam; Cookie Jam oyununda 119,99 TL değerinde 1175 Coins ögesini ücretsiz satın alabiliyorsunuz.
SimCity Buildlt; Popüler Simity Buildlt oyununda 69,99 TL değerinde Yığınla Sim Para 20 ögesine ücresiz sahip oluyorsunuz.
Genies & Gems; LG G6’ya özel 124,99 TL değerinde Boosters Bundle ögesine ücretsiz sahip oluyorsunuz.
LG G6 Oyun Koleksiyonu Hediyeleri Nasıl Alınır?
LG G6’ya özel oyun ögelerini ücretsiz olarak telefonunuza almak için aşağıdaki işlemleri srası ile gerçekleştirin.
- LG G6 akıllı telefonunuzun İnternet tarayıcısından lgword.com adresine giriniz. Ülke ve bölge seçtik’den sonra sırası ile uygulamayı indirme ekranına ulaşacaksınız.
- LG G6 Telefonunuza LG SmartWord uygulamasını indirin ve açın.
- Telefonunuza indirdiğiniz LG SmartWord uygulamasını açın ve ekranda LG G6 Oyun Koleksiyonu bandına tıklayın.
- Açılan ekranda istediğiniz oyunun uygulama içi satın alma ögesini kazanmak için Uygulamayı İndir butonuna basın.
- Uygulama Play Store ile bağlantı kurmak için sizden izin isteyecektir. İzinleri onaylayıp devam ediniz.
- Daha sonra uygulama sizi Play Store yönlendirecek ve uygulama satın alma penceresi görünecek. Öğe Ekle butonuna tıkladığınızda hediyeler Google Play hesabınıza tanımlanacaktır.