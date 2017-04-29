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Ülkemizde LG G6 akıllı telefonuna sahip olan kullanıcılara ücretsiz hediyeler verilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün sizlere LG G6 için 200$ Oyun koleksiyonuna nasıl sahip olacağınızı anlatmıştık. Bugün bir diğer kampanya olan LG G6 Koruma Paketine nasıl ücretsiz sahip olacaksınız detaylı olarak anlatacağız.

LG G6 Koruma Paketi Hediye Kampanyası

LG G6 ile kullanıcılara ücretsiz koruma paketi hediye ediliyor. Günümüzde kullanılan akıllı telefonların olmazsa olmaz ihtiyaçları kırılmaz cam ve koruyucu kılıflar. Aynı zamanda orijinal kırılmaz ekran koruyucu bulmak çok sıkıntı. Orijinal olmayan ürünler çok ucuz olurken, orijinal olan koruyucular çok pahallı. LG bu konuda güzel bir iş çıkarmış ve kullanıcıların en çok ihtiyacı olan Kırılmaz Ekran Koruyucu, Kırılmaz Arka Cam Koruyucu ve Şeffaf kılıf hazırlamış.

Koruyucu Paketi sınırlı sayıda ve sınırlı bir sürede kullanıcılara ücretsiz olarak veriliyor. Koruma Paketi kampanyası 21.04.2017 tarihinde başlıyor ve 31.05.2017 tarihinde son buluyor. Bu süre içinde LG G6 kullanıcıları sınırlı sayıda üretilen ücretsiz koruma paketine sahip olabiliyor.

LG G6 Koruma Paketi Nasıl Alınır?

Daha önce yayımladığımız LG G6 Oyun Koleksiyonu yazısında ücretsiz 200$ hediye uygulama içi satın alma ögelerine sahip olduysanız aynı şekilde koruma paketine de LG Smart Word üzerinden sahip olabilirsiniz.

LG G6 akıllı telefonunuzun İnternet tarayıcısından lgword.com adresine giriniz. Ülke ve bölge seçtik’den sonra sırası ile uygulamayı indirme ekranına ulaşacaksınız. LG G6 Telefonunuza LG SmartWord uygulamasını indirin ve kurun. Telefonunuza kurduğunuz LG SmartWord uygulamasını açın. Uygulama ana sayfasında Koruma Paketi bandına tıklayın. Açılan ekranda Koruma Paketi İçin Hemen Kayıt Ol butonuna tıklayın. Kayıt Ol butonuna tıkladığınızda Katılım Formu sayfası açılacak. Buradan gerekli bilgileri doldurup gönderin.

Katılım forumunu gönderdik’den sonra ücretsiz koruma paketiniz adresinize kargo ile gönderilecektir.