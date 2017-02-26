MWC 2017 etkinliği kapsamında Barselona’da tanıtımı yapılan LG G6 izleyenleri büyüledi. Yapılan lansman da LG G6 hakkında intro yayınlandı ve kesin hatları görüntülendi.

Full Vision Ekran, Metal Tasarım ve Daha Fazlası

LG G6’nın teknik özellikleri kısmında sıkça ekrandan bahsedildi. Yeni bir yapıya sahip olan LG G6’da ilk kez 18:9 oranında ekran kullanıldı ve bu ekrana “Full Vision” adı verildi. 5.7 inç büyüklüğünde, 565 ppi yoğunluğuna sahip ve 2880 x 1440p çözünürlüğünde olan ekran sayesinde görüntüler daha geniş ve daha net gözükecek. 16:9 oranındaki ekranlara göre Full Vision ekranda %11.3 daha fazla ekran deneyimi olacak.

Dolby Vision ve HDR10

İlk kez LG G6’da kullanılan Dolby Vision ve HDR10 gibi donanımsal özelliklerle birlikte videolarda HD TV hissini verecek olan LG G6’da fırçalanmış metal tasarım bizi karşılıyor. Resimde de görüldüğü gibi normal telefonlara göre LG G6’da bulunan Dolby Vision ve HDR10 özellikleri, telefonda video deneyimini daha canlı kılmaktadır.

Oyun Deneyimleri Kusursuz Olacak

18:9 oranındaki ekran ile gelmesiyle birlikte bazı oyunlarda uyumsuzluk yaşaması halinde Google Play Store’da yayınlanan çoğu uygulamayla anlaşan LG G6’da bu uyumsuzluk söz konusu bile olmayacak ve oyun deneyimleri en net şekliyle yapılabilecek.

Çıkarılamayan Pil ve Metal Tasarım

LG G5’ten itibaren metal tasarımı kullanmaya başlayan firma, bu tasarım hattını LG V20’de de kullandı ve LG G6’da devam ettiriyor. Fırçalanmış metal tasarım ile gelen LG G6, bu tasarım çizgisiyle darbelere karşı diğer telefonlara göre daha dayanıklı olacak ve oval tasarımı ile kullanıcıya karşı bir beğeni kazandıracak.

LG G6’da bulunacak olan bazı kısıtlamalardan biri çıkarılamayan pil oldu. Bazı özellikleri LG G6’da barındırmak isteyen firmanı aldığı bu kararla çıkarılamayan yapıya sahip olacak olan pilin kapasitesi tam 3300 mAh olacak.

Bakır Isı Boruları İle Yüksek Sıcaklıklara Dayanıklı Olacak

LG, G6 modelinde donanım hattına çektiği bakır ısı boruları ile birlikte akıllı telefonun 150 dereceye kadar dayanıklı olduğunu savundu. Note 7 faciasından sonra tedbirlerini en üst seviyeye çekip Samsung’a gönderme yapan LG, G6 modelinde batarya patlamalarının kesinlikle olmayacağını savundu.

Suya ve Toza Dayanıklılık Özellikleri Bulunacak

Çıkarılamayan pilin olumsuzluğunu olumlu hale çeviren firma, LG G6 modeliyle ilk defa suya dayanıklılık ve toza dayanıklılık özelliklerini kullanacak. Bu özelliklerle birlikte LG G6 toza ve suya dayanıklılığı ile de ne kadar güçlü bir akıllı telefon olduğunu gösterecek.

Google Asisstant Kullanan Sayılı Telefonlardan Olacak

Sayılı akıllı telefonda bulunan Google Asisstant özelliği LG G6 modelinde de bulunacak ve rahatça kullanılabilecek. iPhone modellerindeki Siri’ye benzer yapısı olan Google Asisstant ile sesli komut uygulayarak elinizi kullanmadan çoğu şeyi öğrenebileceksiniz.

Wide-Angle Özelliğine Sahip Selfie ve Çift Arka Kamera

13 MP çözünürlüğünde çift arka kameraya sahip LG G6’da bulunan Wide-Angle özelliği ile birlikte 125 derecelik geniş fotoğraflar çekme olanağı bulunacak. 5 MP çözünürlüğündeki selfie kamerasında da bu özelliğe yer veren LG G6, diğer telefonlara göre %18 daha geniş fotoğraflar çekebilecek. Normal telefonlarda 82 derecelik selfieler çekilirken LG G6’da bu rakam 100 dereceye kadar ulaştı.

Qualcomm Snapdragon 821 ve Daha Fazlası

LG G6 için önceleri sızan haberlerde Snapdragon 835 işlemcisine yer verecek iddiaları olmuştu ancak Samsung’un Qualcomm ile işbirliği ve ambargo koyması ile birlikte LG G6’da Snapdragon 821 kullanıldı. 4 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ile gelen LG G6’da hafıza, micro SD kart ile arttırılabilecek.

Yeni Arayüz : LG GX 6.0 UI

Yeni arayüz ile birlikte ikonlar biraz daha iyileştirilen LG G6’da renkli arayüz hakim olacak. Uygulamalar ve bildirimlerde stock Android tarzı görünüm olacak LG G6’nın yeni arayüz ile birlikte amiral kelimesine yakışır bir telefon olduğu hissedilecek.

3 Farklı Renk Seçeneği İle Geliyor

Lansman da daha çok silver rengine ağırlıklı olarak tanıtım yapan LG, G6 modelinde silver renk seçeneğinin yanı sıra siyah ve beyaz renk seçeneklerinin olduğunu da söyledi. 3 renkten en çok göze çarpan renk siyah oldu. Siyah rengin iPhone 7 ve 7 Plus modellerinde bulunan Jet Black rengine yakın olması, telefonun şıklığını daha da arttırmış gibi gözüküyor.