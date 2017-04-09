LG Teknik Servis İLETİŞİM

LG, yeni amiral gemisinin son reklam filmini yayımladı. LG G6 için gerçekleştirdiği dayanıklılık ve performans testlerini bir video halinde paylaştı. Video’da LG G6 farklı performans testlerin’den geçiyor. Domino düzeninde gerçekleşen testlerde akıllı telefon zorlu kullanım koşullarını başarı ile atlatıyor. Şimdiye kadar üretilen amiral gemilerinden farklı bir yapıya sahip akıllı telefon IP68 sertifikası sayesinde suya ve toz karşı dayanıklık gösteriyor.

LG G6 Performans ve Dayanıklılık Test’i

Yeni tanıtım videosunda LG G6 aşağıdaki testlere maruz kalıyor. Akıllı telefon sırası ile farklı drop testlerden başarılı bir şekilde çıkıyor.

30 dakika boyunca 1,5 m’ye kadar suya dayanıklı.

Ip68 tozlara dayanıklı.

1m düz düşürme testi MIL-STD 810G testleri geçti.

Dondurma vs ısıtma testi -20 derece ve +60 derece.

Quick Charging 3.0 35dk. %50 şarj.

Soğutma borusu ile pil güvenliği: Maks. Şarj sonrası LG G6’nın sıcaklığı: 35.05 derece.

5.7inç FullVision Display: Dolby Vision & HDR10 desteklemektedir.

Minimalist Tasarım: Kamera çarpması yok

LG G6 Dayanıklık Testi