Akıllı telefon piyasasında önemli yeri olan LG’nin yeni amirali LG G6, MWC 2017 etkinliğinde tanıtılmıştı. Firmanın yeni amiral gemisi daha eskimeden yeni modeli ortaya çıktı. LG G6 Plus 27 Haziranda tanıtılıyor.

Yeni Renk Seçenekleriyle LG G6 Plus

LG’nin yeni amiral gemisi LG G6, tanıtıldıktan sonra 4 günde 40.000 ünite satış yaparak rekor kırmıştı. Firmanın yeni amiral gemisi modelinin üstünden 6 ay geçmeden başka bir modelinin tanıtılacağı ortaya çıktı.

Yeni model olması beklenen LG G6 Plus, kendini LG G6’dan ayıran birkaç özellikle geliyor. LG G6’da bulunan 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bileşenleri, LG G6 Plus modelinde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı şeklinde olacak. Bu özelliklere ek olarak yeni modelde Hi-Fi Quad DAC teknolojisi de bulunacak.

Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Yeni modelin LG G6‘dan 100 $ daha pahalı olması bekleniyor ve LG G6’da tanıtılan renk seçeneklerinden farklı renk seçenekleri ile geliyor. Yeni iki renk seçeneği Optik Terra Mavisi ve Optik Terra Altın olarak geçiyor.

Yeni amiral gemisi modelin 27 Haziranda tanıtılması ve hızlıca satışa sunulması planlıyor. Ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda bilgi bulunmayan model, ilk olarak Kore‘de satışa çıkacak ve LG G6 modelinden 100 $ daha pahalı olacak.

Kutu içeriği zengin olması beklenen LG G6 Plus‘ın şarj aleti ve kabloyla birlikte B&O Play kulaklık ile geleceği düşünülüyor. LG V20 ile ilk kez gelen B&O Play kulaklığın fiyatı ise 799 TL olarak geçiyor.