LG G6 Plus ve LG G6 Pro Modelleri Geliyor

Barselona’da yapılan MWC 2017 etkinliğinde tanıttığı yeni amiral gemisi LG G6’nın Plus ve Pro modelleri Haziran ayının sonunda piyasaya çıkıyor. LG G6 Plus ve LG G6 Pro modellerinin hangi ülkelerde satışa sunulacağı bilinmiyor.

LG G6 Plus ve LG G6 Pro Geliyor

Nisan ayında satışa sunulan yeni amiral gemisi modeli LG G6 ile aralarında birçok özellik bakımından fark bulunmayan iki modelden biri olan LG G6 Plus‘ı LG G6‘dan ayıran en önemli iki özellik depolama alanı ve kablosuz şarj özelliği oluyor. Kablosuz şarj özelliğini sadece Güney Kore’de satışa sundukları modelde bulunduran firma, LG G6 Plus modelinde de yer verecek. Depolama tarafında 128 GB kapasite desteği sunması beklenen LG G6 Plus‘ın fiyatının ise 890 $ olması bekleniyor.

LG G6 Pro’yu G6’dan Ayıran Özellik

Diğer model olan LG G6 Pro‘nun LG G6‘dan ayrılan tek özelliği ise depolama alanı oluyor. Diğer tüm özellikleri LG G6 ile birlikte aynı olan yeni modelin depolama alanı 64 GB olacak. Diğer tüm özellikleri LG G6 Plus ve LG G6 modeliyle aynı olacak olan LG G6 Pro‘nun fiyatının ise yaklaşık 700 $ olması hedefleniyor. Satışa çıktıktan 2 ay sonra büyük kardeşlerinin de piyasaya tanıtılacak olması, LG G6‘nın varolan fiyat etiketini düşürüp LG G6 almak isteyenler için de kaçırılmayacak bir fırsat olarak ortaya çıkacağı düşünceler arasında yer alıyor.