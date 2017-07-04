LG G6 Plus Tanıtım Videosu Yayımlandı

LG bugün son amiral gemisi modeli G6’nın yeni pro versiyonu olan LG G6 Plus için resmi tanıtım videosunu yayımladı. Geçen ay Güney Kore’de LG G6 Plus’ı tanıttıktan sonra LG Mobile, ilk model tanıtım videosunda yeni amiral gemisi varyantını ve standart model arasındaki ana farklılıkları vurgulayarak sergiliyor. YouTube videosunda, LG G6 Plus’ın yeni renk seçeneklerini vurguluyor ve izleyicilere IP68 sertifikası sayesinde cihazın su geçirmezlik özelliklerine sahip olduğunu hatırlatıyor.

LG G6 Plus Özellikleri

LG G6 Plus, Güney Kore’de 128GB dahili bellek ve 6GB RAM ile piyasaya sürülürken standart LG G6’nın biraz yükseltilmiş bir versiyonudur; normal LG G6 ise başlangıçta 64GB dahili depolama ve 4GB RAM ile duyurulmuştur. (ülkemizde 32GB modeli satılıyor)

Bununla birlikte, daha fazla miktarda dahili bellek ve RAM, Plus modeline yeni eklenen tek özellik değil ve aşağıdaki resmi reklamdan da anlaşılacağı gibi, akıllı telefon ayrıca iki yeni renk seçeneğinde de mevcut: Optik Terra Altın ve Optik Deniz Mavisi. Garip bir şekilde, bununla birlikte, özellikle yeni video reklamlarda sözü edilmeyen bir özellik var, kablosuz şarj desteğinin dahil edilmesi.