LG G6 ve Q6’da Youtube Videolarını Tam Ekran Oynatma

LG G6 ve LG Q6’nın 18:9 FullVision ekran formatı özelliği yüzünden Youtube videolarını tam ekran izleyemiyor 16:9 ekran formatın da izlemek durumunda kalıyorduk. XDA Forumlarında bir geliştiricinin hazırladığı Youtube Apk dosyası sayesinde artık videoları tam ekran izleyebiliyoruz.

XDA Forumlarında isimli kullanıcının paylaştığı Youtube Apk dosyası sayesinde kenarlarda kalan siyah karanlıklardan kurtuluyoruz. Bu uygulama ayrıca Youtube videolarını arka planda oynatma özelliğine de sahip.

LG G6’da Youtube Videolarını Tam Ekran Oynatma

Uygulamayı aşağıdaki bağlantıdan telefonunuza indirip normal Apk gibi kurmanız yeterli oluyor. Telefonunuza yeni bir Youtube uygulaması kurulmuş oluyor böylece. Youtube da herhangi bir video’yu açtığınızda iki parmağınız ile ekranı büyütmeniz videoları tam ekran izlemenizi sağlıyor. Paylaşılan Youtube uygulamasının özelliklerini anlatmak ile bitmez. Tam ekran videoların yanı sıra uygulamadan ayrıldıktan sonra arka planda Youtube video seslerinin devam etmesini de sağlıyor.

Biz uygulamayı LG G6 ve LG Q6 akıllı telefonlarında test ettik. Youtube uygulaması sorunsuz bir şekilde videoları tam ekranda çalıştırabiliyor. Uygulamayı indirdikten sonra indirilenler klasöründen değilde Dosyalar/Download klasöründe sorunsuz şekilde yükleyebilirsiniz. Aşağıdaki paylaşılan videodan da detaylara göz atabilirsiniz.

Dosyayı buradan indirin.