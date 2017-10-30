LG G6 ve Q6’da Youtube Videolarını Tam Ekran Oynatma

LG G6 ve LG Q6’nın 18:9 FullVision ekran formatı özelliği yüzünden Youtube videolarını tam ekran izleyemiyor 16:9 ekran formatın da izlemek durumunda kalıyorduk. XDA Forumlarında bir geliştiricinin hazırladığı Youtube Apk dosyası sayesinde artık videoları tam ekran izleyebiliyoruz.
XDA Forumlarında Din-Ace isimli kullanıcının paylaştığı Youtube Apk dosyası sayesinde kenarlarda kalan siyah karanlıklardan kurtuluyoruz. Bu uygulama ayrıca Youtube videolarını arka planda oynatma özelliğine de sahip.
LG G6’da Youtube Videolarını Tam Ekran Oynatma
Uygulamayı aşağıdaki bağlantıdan telefonunuza indirip normal Apk gibi kurmanız yeterli oluyor. Telefonunuza yeni bir Youtube uygulaması kurulmuş oluyor böylece. Youtube da herhangi bir video’yu açtığınızda iki parmağınız ile ekranı büyütmeniz videoları tam ekran izlemenizi sağlıyor. Paylaşılan Youtube uygulamasının özelliklerini anlatmak ile bitmez. Tam ekran videoların yanı sıra uygulamadan ayrıldıktan sonra arka planda Youtube video seslerinin devam etmesini de sağlıyor.
Biz uygulamayı LG G6 ve LG Q6 akıllı telefonlarında test ettik. Youtube uygulaması sorunsuz bir şekilde videoları tam ekranda çalıştırabiliyor. Uygulamayı indirdikten sonra indirilenler klasöründen değilde Dosyalar/Download klasöründe sorunsuz şekilde yükleyebilirsiniz. Aşağıdaki paylaşılan videodan da detaylara göz atabilirsiniz.
Dosyayı buradan indirin.
yalnız videolar orjinal uygulamadaki gibi net değil 720p de bile bazı videolar bulanık gösteriyor ayrıca hesap ekleme özelliği olmasına rağmen ekleme yapılamadığından daha sonra izle ve beğenilen videolar kısmına erişim sağlanamıyor bu sorunlar düzeltilirse on numara olur
Biz bunları anlattık ama. Neyse 2018 Ekim’ini bekleriz artık.
Kasım ayı hayırlı uğurlu olsun. Bu saatten sonra gelse de yüklemem güncellemeyi. Lütfediyorlar gibi bir de ağırdan alıyor efendiler. Biz bu telefonu amiral gemisi telefon diye aldık ve 2 büyük güncelleme verilecek diye. Müadilleri o güncellemeleri aldı ama bi g4 almadı sıkıntıyla vermeye çalışıyorlar. Geçen baktım 335 milyon dolar zarar etmişler mobilden inşallah o zarara bi sıfır daha eklenir ardından iflas ederler