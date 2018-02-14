LG G6 Raspberry Rose Renk Seçeneği Geliyor

LG G6, geçen sene MWC 2017 etkinliğinde tanıtılan amiral gemisiydi. Akıllı telefonun tanıtımında sunulan renk seçeneklerinden bir tanesi oldukça göze çarpmıştı. Akıllı telefon, lansmanda 3 renk seçeneğiyle beraber tanıtılmıştı. Klasik olarak Siyah ve Beyaz renk seçenekleri bulunduran modelin Platinum renk seçeneği oldukça dikkat çekmişti. Göze hoş hitap eden bu renk seçeneğine yeni yılda rakip geliyor. Güney Koreli firmanın bu yılki yapacağı lansmanda yeni amiralin yanında LG G6 Raspberry Rose renk seçeneği de sunulacak.

Sevgililer Gününe Özel LG G6 Raspberry Rose Geliyor

Güney Koreli firmanın premium sınıfı akıllı telefonları LG V30 ve LG V30+ da duyurulmuştu. Bu iki premium model için Raspberry Rose renk seçeneğini sunacak olan firmadan bir jest daha geliyor. 2017 yılında tanıtmış olduğu amiral gemisi LG G6 modeli için de aynı renk seçeneği sunulacak. Yaklaşan tanıtım fuarında LG G6 Raspberry Rose renk seçeneğini tanıtacak olan firmanın bu jesti, her yıl kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü için olduğu biliniyor.

LG V30 ve LG V30+ modelleri için kendi toprakları olan Güney Kore’de satışa sunması beklenen firmanın global marketlere sunacağı bilinmiyor. Bir diğer model LG G6 için de aynı politikayı sergileyecek olan Güney Koreli firmanın 3 model için ayrıcalık tanıyıp tanımayacağı merak konusu oldu. Sızdırılan kaynaklarda LG G6 modelinin tüm dünyada teknoloji marketlerinde yerini alacağı söyleniyor. Aynı durum, LG V30 ve LG V30+ modelleri için de uygulanabilir.

3 modelin yeni renk seçeneği olan Raspberry Rose ile gelmesi, fiyatta artış gerçekleştirecek gibi görünüyor. Şu anki piyasada yer alan LG G6 modelinin renk seçeneklerinde farklı fiyatlandırmalar yapılırken LG G6 Raspberry Rose seçeneğinin daha farklı bir fiyatla geleceği tahmin ediliyor. Aynı durumun LG V30 ve LG V30+ modelleri için geçerli olacağı da düşünülüyor.