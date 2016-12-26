LG, Samsung firmasının Note 7 faciasını fırsat bilip kolları sıvadı ve LG V20 üstünde çalıştı. IFA 2016 LG V20’yı tanıttıktan kısa süre sonra ABD’de satış rekorları kıran telefondan sonra gözler 2017 yılına yaklaştıkça LG G6‘ya yönelmeye başladı.

LG G6 İle İlgili Yeni Görseller Sızdırıldı

LG firması Ekim 2015’te çıkardığı LG V10 modelinden sonra Şubat 2016’da LG G5’i ve son olarak Ekim 2016’da LG V20’yi sundu. Aritmetik dizi olarak giden tanıtım tarihlerine bakılacak olursa LG G6’nın Şubat 2017’de tanıtılmasına muhtemel gözle bakılıyor. Tanıtımına az bir süre kala sızıntıları çıkan LG G6 ile ilgili görseller ortaya çıktı.

LG G5‘in tanıtımından önce çıkan sızıntılardaki görseller, LG G5’in tanıtımı ile birlikte doğru çıktı ve şimdi gözler LG G6’ya çevrildi. Görsellerden de anlaşılacağı gibi LG G6 modelinin tasarımı LG G5’in tasarımı ile aynı olması bekleniyor. Sayısal verilerde ise LG G6’nın LG G5’ten biraz daha kalın (G5: 72.43, G6:73.9) olması beklenirken bu durumun aksine daha ince olabilmesi de muhtemeller arasında. LG G5 ile birlikte tanıtılan modüler tasarım LG V20’de kullanılmadı ancak çıkarılabilir batarya teknolojisine yer verildi. LG G6 modelinde ise bu durum “çıkarılabilir batarya olmayabilir ve modüler tasarım kullanılmayabilir.” kanaatinde düşünülüyor.

LG G6 Muhtemel Özellikleri

Donanım tarafında 5.2-5.5 inç arası büyüklüğünde QHD çözünürlüğünde bir ekranla gelmesi beklenen LG G6’nın çipset tarafında Qualcomm Snapdragon 821 veya Qualcomm Snapdragon 830 kullanması bekleniyor. 4 veya 6 GB RAM kapasitesi barındırması beklenen akıllı telefonun LG G5 ve LG V20’de olduğu gibi çift arka kamera donanıma sahip olacağına kesin gözle bakılıyor.